Horoskopi ditor

Horoskopi për ditën e sotme, 23 dhjetor 2016

Dashi

Ndjenjat mes jush dhe partnerit do jene edhe me te forta gjate kësaj dite. Do dëshironi te kaloni me tepër kohe me njeri-tjetrin dhe mund te mendoni edhe për surpriza. Beqaret do kenë pafund dëshirë për te filluar një lidhje, por kushtet sot nuk janë aq te favorshme. Gjendja e financave ka për te qene shume here me e mire se me pare. Shfrytëzojeni rastin për te bere investimet e nevojshme.

Demi

Sot duhet te përgatiteni për emocione shume te forta ju te dashuruarit. Shume gjera kane për te qene ndryshe nga me pare dhe mund te arrini edhe ne qiell te shtate. Beqaret duhet te tregohen me te duruar nëse duan te gjejnë personin me te përshtatshëm. Nëse nuk e bëjnë këtë gjë do jene te humburit. Ne planin financiar gjerat nuk do jene shume te lehta kështu qe tregohuni sa me te matur.

Binjaket

Periudha e akullt dhe me probleme për jetën tuaj ne çift do marre fund njëherë e mire. Sot dielli do rilinde dhe atmosfera ne tërësi do ngrohet tej mase. Beqaret do takohen me dike dhe zemra ka për t’iu rrahur me fort se kurrë ndonjëherë me pare. Financat do jene te qëndrueshme dhe aspak problematike. Vazhdoni t’i menaxhoni me këtë përkujdes dhe maturi.

Gaforrja

Dita e sotme nuk do jete gjithë kohës e mire për ata qe janë ne një lidhje. Ne shume momente do gjendeni para vështirësive dhe problemeve, por për fat do i kaloni me lehtësi. Beqaret do kenë disa takime, por mire do jete te mos nxitohen për te hedhur hapa. Ne tërësi buxheti ka për te qene goxha i mire. Do i kryeni shpenzimet e menduara dhe do iu mbeten edhe para mënjanë.

Luani

Dite e mbushur me emocione te forta do jete kjo e sotmja, si pozitive ashtu edhe negative. Jo gjithmonë do jeni ne humor dhe ne disa momente mund te keni edhe mosmarrëveshje. Beqaret do jene sensuale dhe do joshin cilindo qe do pëlqejnë. Te ardhurat do fillojnë dalëngadalë te përmirësohen, por kjo nuk do te thotë qe ju t’i shpenzoni menjëherë paratë qe do merrni.

Virgjeresha

Dite e këndshme do jete kjo e sotmja për ju te dashuruarit. Do i buzëqeshni gjate gjithë kohës njeri-tjetrit dhe do doni te qëndroni sa me shume se bashku. Partneri mund t’iu beje edhe një propozim interesant. Beqaret duhet t’i pranojnë te gjitha ftesat, por nuk duhet te nxitohen te hedhin hapa. Buxheti ka për te qene disi problematik. Beni kujdes!

Peshorja

Tension, debate, mosmarrëveshje. Dita e sotme do jete e zymte për te dashuruarit. Shpesh do ndihen aq keq saqë do mendojnë edhe te ndahen. Beqaret duhet te presin edhe pak kohe për te pasur ndryshime ne jetën sentimentale, pasi sot nuk është koha e duhur. Buxheti nuk do jete i keq, megjithatë ato para qe do keni duhet t’i hiqni mënjanë për kohet me te vështira qe priten te vijnë.

Akrepi

Dite e mbushur me debate do jete kjo për te dashuruarit. Nuk do bini dakord për asgjë dhe nga ana tjetër do këmbëngulni qe te dale e juaja. Ky do jete një gabim i madh. Beqaret nuk duhet te hezitojnë te njihen me persona te ndryshëm pasi me tej askush nuk do i detyroje te bëjnë një zgjedhje. Ne planin financiar nuk do keni probleme dhe kjo fale menaxhimit te mire qe keni bere se fundmi.

Shigjetari

Dite shume e bukur do jete kjo për te dashuruarit. Pranë njeri-tjetrit do ndiheni me se miri dhe madje mund te bëni edhe disa plane afatgjata për te ardhmen. Beqaret ka rrezik te kenë disa incidente me koleget dhe nuk do jene ne humor për ta kërkuar dashurinë. Buxhetin nuk duhet ta lini asnjë moment pas dore sepse situata mund te përkeqësohet atëherë kur nuk do e prisni.

Bricjapi

Ka rrezik qe klima ne jetën tuaj ne çift te jete e acarte sot dhe debatet te bëhen akoma me te forta sesa kane qene. Kujdes me çdo fjale qe do thoni. Beqaret nuk do jene ende gati për te filluar një lidhje dhe nga ana tjetër nuk do e ndiejnë vetminë fale miqve qe do iu qëndrojnë pranë. Buxheti do vije duke u përmirësuar çdo dite e me shume. Bravo për përpjekjet dhe masat e marra.

Ujori

Sot do flisni hapur me partnerin tuaj. Do i thoni atij se e doni shume, por nuk jeni gati te jetoni si te burgosur vetëm për t’ia bere qejfin. Mund te merrni edhe disa vendime ne baze te asaj qe ai do thotë. Beqaret do kenë dashuri me shikim te pare dhe gjithçka do ju ndryshoje. Buxheti do jete goxha i mire kështu qe do mund te bëni edhe disa investime me tepër se zakonisht.

Peshqit

Dite e mbushur me bashkëpunim dhe pozitivizëm do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Nuk do keni asgjë për çfarë te ankoheni. Beqaret jo vetëm qe do kenë takime, por mund te mendojnë edhe te fillojnë lidhje me personat qe kane kohe qe i joshin. Buxheti ka për te qene goxha i mire, kështu qe nuk do jete nevoja ta kufizoni gjithë kohës veten kure te bëni shpenzime.