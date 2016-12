Horoskopi ditor për diten e mërkurë – 28. dhjetor 2016

DASHI 21. mars – 20. prill

Dite rutine ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Shpesh do ndiheni keq dhe mund te hidhni edhe disa hapa te gabuara. Beqaret do fillojnë lidhje afatgjata te cilat do ua ndryshojnë jetën njëherë e përgjithmonë. Ne planin financiar gjendja do vazhdoje te mbetet delikate kështu qe pa humbur kohe duhet te merrni masa ose duhet te kërkoni ndihme.

DEMI 21. prill – 21. maj

Dite e mbushur me ulje dhe ngritje do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Shpesh do keni edhe debate te forta për gjera elementare. Beqaret do realizojnë një takim te veçante me një person i cili mund t’ua ndryshoje jetën përgjithmonë. Ne planin financiar fati do jete gjithë kohës ne anën tuaj kështu qe mund t’i lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim me tepër.

BINJAKET 22. maj – 21. qershor

Dite e jashtëzakonshme do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Partneri do kujdeset t’ua plotësojë një e nga një te gjitha dëshirat dhe do përjetoni vërtet ndjesi fantastike. Beqaret nuk duhet te presin lidhje serioze. Sot do jete dita e aventurave te shkurtra, por emocionuese. Ne planin financiar gjendja do jete e mire, kështu qe përfitoni për te bere edhe ndonjë investim.

GAFORRJA 22. qershor – 22. korrik

Çdo gjë qe dëshironi do ju plotësohet sot juve qe jeni ne një lidhje. Marrëdhënia me partnerin ka për te qene e jashtëzakonshme. Beqaret duhet te tregohen vetvetja pasi me gënjeshtra nuk mund te arrijnë askund. Vetëm kështu do mund te fillojnë lidhje te qëndrueshme. Ne planin financiar duhet te tregoheni te matur gjate gjithë kohës sepse vetëm ne këtë mënyrë nuk do ju dalin probleme.

LUANI 23. korrik – 22. gusht

Sot partneri do beje çdo gjë qe ju dëshironi dhe marrëdhënia me te ka për te qene e shkëlqyer. Ne çdo moment do përjetoni emocione te forta. Beqaret do realizojnë papritur një takim, por qe mund t’ua ndryshoje jetën me pare nga sa ata mendonin. Ne planin financiar nuk duhet te bëni asnjë çmenduri sepse mund te mbeteni keq dhe nuk do arrini te përmbyllni as nevojat jetike.

VIRGJERESHA 23. gusht – 23. shtator

Dita e sotme do jete shume e bukur për ata qe janë ne një lidhje. Ne çdo moment do ju duket sikur janë ne ëndërr dhe nuk do duan te zgjohen për asnjë çast. Beqaret nuk do hedhin hapa te nxituara. Ata do e dine mire se ke te joshin qe jeta t’iu ndryshoje për mire. Ne planin financiar Mos kërkoni qe gjendja te ndryshoje menjëherë, por tregohuni pak me te duruar.

PESHORJA 24. shtator – 23. tetor

As ju dhe as partneri juaj nuk do bëni lëshime gjate kësaj dite, prandaj gjerat ne çift nuk do ecin ashtu si i kishit menduar. Beqaret qe kane kohe qe ëndërrojnë princin e kaltër, sot do jene te privilegjuar. Zemra do ju përmbushet dhe do ju rrahe me fort se kurrë. Ne planin financiar nuk pritet te keni probleme dhe vështirësi te mëdha pasi do dini gjithë kohës çfarë hapash te hidhni.

AKREPI 24. tetor – 22. nëntor

Dite mjaft pasionante do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Marrëdhënia me partnerin do jete e mire dhe nuk do qëndroni asnjë çast pa përgatitur surpriza. Beqaret do kenë njohje te reja, por kurrë nuk e kishin menduar se jeta do ju ndryshonte ne mënyrë kaq te shpejte. Buxheti do jete i trazuar. Do keni probleme te njëpasnjëshme ne çdo moment.

SHIGJETARI 23. nëntor – 21. dhjetor

Ata qe janë ne një lidhje do marrin disa dhurata nga partneri i tyre dhe kjo do i beje qe zemra t’iu rrahe fort. Edhe pse jo gjithmonë ua shpreh, partneri ndjen shume për ju. Beqaret do kenë disa takime te papritura, po qe do ua ndryshojnë jetën me pare nga sa ata e kishin ëndërruar ndonjëherë. Ne planin financiar keni për te pasur probleme te njëpasnjëshme.

BRICJAPI 22. dhjetor – 20. janar

Do jeni ne humor shume te mire sot ju te dashuruarit dhe do bëni gjithçka qe marrëdhënia me partnerin te përmirësohet sa me shume. Beqaret do jene joshës pafund dhe do tërheqin pas vetes cilindo qe do pëlqejnë. Shume gjera kane për te ndryshuar ne jetën e tyre. Buxhetin nuk do e menaxhoni me maturi dhe ka rrezik qe shume shpejt te fillojnë problemet.

UJORI 21. janar – 19. shkurt

Dite mjaft pozitive do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Si ju ashtu edhe partneri do i shprehni me tepër ndjenjat dhe do ja kaloni mire. Beqaret do tërhiqen nga persona pa asnjë te ardhme dhe ky do jete një gabim me pasoja te renda. Me shpenzimet tregohuni gjithë kohës vigjilente sepse përndryshe situata mund t’iu dale jashtë kontrollit. Kujdes!

PESHQIT 20. shkurt – 20. mars

Sot do jeni me te disponueshem ndaj partnerit tuaj dhe do mundoheni qe t’ia plotësoni atij dëshirat e mëdha. Momentet me te këndshme do i kaloni pas mesdite. Për beqaret nuk do kete asgjë te rëndësishme. Do ju duhet ende te presin për ndryshime. Financat do jene tej mase te trazuara prandaj do bëni mire te shmangni çdo lloj shpenzimi te tejskajshëm pa qene teper vone.