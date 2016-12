Horoskopi ditor

Horoskopi për ditën e sotme, 31 dhjetor 2016

Dashi

Nese nuk tregoheni objektive sot ne jeten tuaj ne cift mund te oerballeni me probleme te medha. Mos e ngroni ne piedestal partnerin qe te mos zhgenjeheni. Beqaret do i japin prioritet jetes intime dhe do bejne gjithcka qe ta gjejne personin ideal. Nen influencen e planeteve do keni fat ne planin financiar. Do iu rriten shume te ardhurat. Nese keni ndinje argjendari kujdes nga vjedhjet.

Demi

E pare nga jashte jeta juaj ne cift do duket e qete, por ne fakt mosmarrveshjet do jene te shumta. Te dy do tregheni kokeforte dhe nuk do toleroni aspak. Beqaret do kene ndryshime pozitive ne jeten sentimentale. Pergatituni per rrahje te forta zemre. Financat do fillojne te permiresohen pak nga pak. Mendohuni mire para se te beni investime te medha.

Binjaket

Ata qe jane ne nje lidhje do jetojne nje nga ditet me te bukura te ketij muaji. Partneri do iu mbaje prane dhe do mundohet t’ua realizoje te gjitha deshirat. Beqaret do jene magnetike dhe do bejne per vete cilindo qe do pelqejne. Shfrytezojeni sa me shume te mundni diten. Financat nuk do kene ndryshime te medha keshtu qe do benit mire te tregoheshit te matur me shpenzmet.

Gaforrja

Do keni nje rival shume te forte sot ne dashuri prandaj duhet te beni gjithcka qe partneri te qendroje prane jush. Mos ia prishni qejfin dhe tregohuni me tolerante. Beqaret do entuziazmohen se tepermi fale nje takimi mjaft interesant dhe te vecante qe do kryejne. Financat do jene mjaft problematike keshtu qe do benit mire te mos shpenzonit fare.

Luani

Me mbeshtetjen e yjeve jeta juaj ne cift do jete edhe me e bukur dhe emocionuese sot. Te dy me partnerin do kuptoheni mire dhe do kaloni moment pasionante. Nese jeni nende vetem ka mundesi te ndodhe nje takim interesant. Mos e lini t’iu ike nga duart. Edhe pse financat do jene te mira, nuk eshte ende koha per te bere investime te medha. Prisni edhe pak.

Virgjeresha

Dite mjaft e bukur kjo e sotmja per te gjithe te dashuruarit. Me shume se kurre me pare do i shprehni ndjenjat dhe do jeni te gatshem te beni edhe sakrifica. Beqareve do iu shtohet deshira per te pasur dike ne krah dhe yjet do jene atje per t’ua plotesuar deshirat. Pergatituni per ndryshime te medha. Financat nuk do jene shume te qendrueshme keshtu qe mos rrezikoni.

Peshorja

Ka aradhur koha te reflektoni seriozisht per te ardhmen e jetes suaj ne cift gjate kesaj dite. Koha iken dhe deshira per te qendruar sa me shume prane partnerit rritet. Beqaret edhe ose do kerkojne shume nuk doe gjejne personin qe aq shume kane enderruar. Financat nuk do jene aq te mira sa per te bere investime te tejskajshme. Tregohuni pak me te matur.

Akrepi

Klima ne cift do jete shume e ngrohte gjate kesaj dite. Do kaloni momente te mrekullueshme prane atij qe keni ne krah dhe do ndiheni me se miri. Beqaret nga ana tjeter do kene fat me shumice. Jo vetem qe do dalin neper takime, por do gjejne edhe shpirtin e tyre binjak. Situata financiare do jete pergjithesisht e qendrueshme nese ju tregoheni te matur me shpenzimet.

Shigjetari

Dita aspak e favorshme kjo e sotmja per te dashuruarit. Debatet do jene te zjarrta dhe ata me te nxituarit do marrin vendime ekstreme. Kujdes! Beqaret do njene jishes dhe sharmante por perseri princine kalter nuk do e gjejne dot. Shpresen mos e humbni gjithsesi. Situata financiare do kene ndryshime pozitive. Do jeni me te organizuar dhe do shpenzoni me maturi.

Bricjapi

Do harroni cdo gje sot dhe do merreni vetem me jeten ne cift. Do flisni hapur me partnerin edhe per disa gjera qe ua kane munduar shpirtin. Beqaret do njihen me shume persona dhe dikush do i terheqe me teper. Mos bni premtime pa qene as vete te sgurt. Marsi dhe Hena do dnikojne negativisht tek financat. Shtrengojeni rripin e shpenzimeve nese nuk doni te ngeleni pa asnje lek.

Ujori

Jeta ne cift do jete edhe me e bukur gjate kesaj dite fale ndikimit mjaft pozitiv te Venusit. Do afroheni em teper me partnerin dhe klima do filloje te ngrohet. Beqaret do jete me mire ta lene veten te lire dhe te shfrytezojne te gjitha mundesite qe do iu jepen per takime. Nese merrni masa strikte ne planin financiar do arrini ta stabilizoni shume shpejt situaten delikate.

Peshqit

Nese jeni ne nje lidhje shmangni me cdo kusht aventurat kalimtare sepse gjithcka qe keni ndertuar do te shkaterrohej. Pse ta prishni me doren tuaj kete atmosfere elektrizuese? Nese jeni ende beqare, mundesite per te takuar personin ideal do jete te shumta. Bejini syte kater. Financat do preken negativisht nga planetet. Mos beni gabime trashanike.