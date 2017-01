Horoskopi ditor për diten e hënë – 2. janar 2017

DASHI 21. mars – 20. prill

Gjate kësaj dite do kaloni me shume çaste romantike me partnerin tuaj dhe do ndiheni mjaft mire ne krahët e tij. Asgjë dhe askush nuk do mund t’ua prishe harmoninë edhe sikur te mundohet. Beqaret me shume gjase do pëlqejnë dike me shtetësi te huaj dhe do bëjnë gjithçka për ta afruar. Ne planin financiar nuk do ju dalin aspak probleme kështu qe mund te jeni te qete.

DEMI 21. prill – 21. maj

Konfigurimi i yjeve do jete shume i mire gjate kësaj dite dhe do favorizoje një marrëdhënie te bukur dhe te qëndrueshme. Beni atë qe do ndieni ne çdo moment. Beqaret nuk do kenë një periudhe te favorshme dhe nuk do arrijnë dot ta gjejnë personin e ëndrrave. Ne planin financiar do jeni me më shume fat. Do keni para te mjaftueshme për te bere investime dhe për te hequr mënjanë.

BINJAKET 22. maj – 21. qershor

Perspektivat ne jetën tuaj ne çift do jene shume te mira sot. Do mundoheni te kaloni sa me shume kohe me atë qe keni ne krah. Beqaret do kenë disa takime interesante, por ende nuk do ndihen gati te hedhin hapa. Me mire le te presin kohen e duhur kur te jene gati. Ne planin financiar do i bëni me shume kujdes llogarite dhe gjendja do mbetet e qëndrueshme.

GAFORRJA 22. qershor – 22. korrik

Dite mjaft interesante do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ndiheni mire ne çdo moment dhe nuk do keni për çfarë te qaheni. Beqaret do enden sa andej këndej duke kërkuar dashurinë e madhe, por ajo ne fakt do jete me afër sesa ata mendojnë. Buxheti do mbetet i mire sepse kohet e fundit keni ditur t’i bëni me kujdes dhe maturi te gjitha shpenzimet.

LUANI 23. korrik – 22. gusht

Kjo dite ndryshe nga sa mund te parashikohet do jete e mbushur me surpriza dhe kënaqësi. Çdo moment do jete i veçantë dhe emocionues. Beqaret do kenë disa takim, por nuk do ndihen ende gati për te bere ndryshime. Ne planin financiar do jeni te kujdesshëm dhe te logjikshëm. Situata do jete e qëndrueshme dhe nuk do keni problem për te kryer shpenzimet e nevojshme.

VIRGJERESHA 23. gusht – 23. shtator

Tensioni do mbizotërojë gjate gjithë kohës ne jetën tuaj ne çift. Nuk do merreni vesh për asgjë me atë qe keni ne krah, përkundrazi do jeni te dy palët kokëfortë. Beqaret do kenë shume mundësi për te realizuar takime dhe mund te hedhin hapat e para drejt një lidhjeje serioze. Ne planin financiar situata do jete e mire. Do keni edhe fat, por edhe familjaret do iu japin ndihmese te madhe.

PESHORJA 24. shtator – 23. tetor

Ju qe i urreni aq shume konfliktet dhe debatet, ja me ne fund një dite kur do ndiheni plotësisht te qete dhe te lumtur. Do ju duket vërtet sikur jeni ne ëndërr. Beqareve do ju ndodhe diçka e bukur dhe zemra do ju rrahe me fort se kurrë me pare. Ne planin financiar do jeni me më shume fat se me pare dhe kjo do ju lejoje te kryeni disa shpenzime me tepër se zakonisht.

AKREPI 24. tetor – 22. nëntor

Jeta juaj ne çift do jete si zakonisht sot. Ne disa momente madje mund t’iu duket edhe sikur do mbyteni nga rutina. Beqaret do preferojnë te qëndrojnë edhe pak kohe vetëm kështu qe do i refuzojnë te gjitha ftesat qe do iu bëhen. Financat do përmirësohen aq shume saqë ndonjëherë do mendoni se jeni ne ëndërr dhe jo ne realitet. Shfrytëzojeni këtë për te bere investime.

SHIGJETARI 23. nëntor – 21. dhjetor

Marsi do e beje edhe me te bukur jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite prandaj do përjetoni emocione akoma me te forta. Beqaret nuk duhet te nxitohen për asgjë sepse po bene gabime mund te lëndohen tej mase. Për financat duhet te përkujdeseni akoma me shume se me pare sepse gjendja nuk do jete e mire. Shpenzimet e tejskajshme shmangini dhe dhëniet e huave ndalini.

BRICJAPI 22. dhjetor – 20. janar

Dite e veçante do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do argëtoheni pafund me partnerin dhe do dashuroheni si asnjëherë me pare. Beqaret me mire ta lënë veten te lire dhe te bëjnë atë qe do ndiejnë. Ndonjëherë kështu ndodhin gjerat me te bukura. Financat do mbrohen ne çdo moment nga planetët kështu qe situata nuk do ketë aspak përkeqësime.

UJORI 21. janar – 19. shkurt

Plutoni do ju përkëdhelë sot juve qe jeni ne një lidhje. Çdo gjë ka për t’iu ecur si e kishit ëndërruar dhe gjithë kohës do jeni te buzëqeshur. Ata qe janë vetëm do tërheqin shume persona pas vetes dhe do kenë mundësi te bëjnë zgjedhjen me te mire. Ne planin financiar mos kryeni investime te mëdha sepse ende nuk është përmirësuar situata.

PESHQIT 20. shkurt – 20. mars

Marrëdhënia juaj me partnerin ka për te mbetur ende e mire gjate kësaj dite. Do merreni vesh për çdo gjë me te dhe mes jush nuk ka për te pasur konflikte. Beqaret ka rrezik te bien ne dashuri me persona te papërshtatshëm dhe intrigues. Ne planin financiar do keni goxha vështirësi kështu qe sa me pare duhet te merrni masa strikte. Po ja late gjerat kohës nuk do ringriheni dot lehtësisht.