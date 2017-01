Horoskopi ditor

Dashi

Pritet qe ambienti ne çift te jete i ngrohte sot. Nuk do keni konflikte me te dashurin e zemrës sepse te dy do toleroni ne çdo moment. Vazhdoni ne këtë rruge. Beqaret do kenë mundësi vetëm për aventura, prandaj çdo gjë do jete ne dorën e tyre. Mos bëni asgjë duke menduar vetëm për momentin. Qe financat te jene te mira duhet te tregoheni paska me te organizuar.

Demi

Do flisni pa u menduar sot duke menduar se partneri ju do aq shume saqë mund te pranojnë edhe ndonjë gabim. Ne fakt kjo nuk do ndodhe sot sepse partneri nuk do jete aspak ne humor te mire. Priten debate. Beqaret do ndikohen nga financat e disa personave qe do takojnë dhe do bëjnë zgjedhje te gabuara. ne planin financiar duhet te ndiqni një strategji shume strikte.

Binjakët

Priten probleme te mëdha për jetën sentimentale te çifteve sot. Kokëfortësia dhe skenat e tepruara te xhelozisë do jene ato qe do e tensionojnë me tepër atmosferën. Beqareve do iu rrahe zemra fort pas një takimi mjaft interesant. Përfitoni sa te mundni nga ky takim. Financat do jene te privilegjuara. Do vazhdoni te jeni te organizuar dhe do kryeni transaksionet e duhura.

Gaforrja

Çiftet duhet te reflektojnë me kujdes mbi te ardhmen e jetës se tyre sentimentale. Beqaret, ne një mënyrë ose ne një tjetër do arrijnë ta bëjnë për vete personin qe po vrojtoni prej kohesh. Me ne fund edhe ju do filloni një angazhim serioz dhe afatgjate. Mungesa e realizmit ne sektorin financiar do iu beje te gaboni rende. Shtrijini këmbët sa keni jorganin.

Luani

Planetët do kenë një ndikim mjaft pozitiv gjate kësaj dite për jetën tuaj ne çift. Do i matni mire fjalët dhe nuk do bëni gabime. Bashkëpunimi do filloje te përforcohet. Beqaret nuk duhet te fillojnë aventura te cilat mund t’i bëjnë te vuajnë me vone. Me financat nuk duhet te tregoheni impulsive. Shpenzoni për gjerat me te nevojshme, por me kujdes. Ne këtë mënyrë nuk do keni tronditje.

Virgjëresha

Edhe njëherë tjetër duhet te tregoheni vigjilente ne jetën tuaj ne çift dhe mos hidhni hapa te nxituara. Mos ia vini re partnerit disa kritika qe do iu beje sepse do i thotë pa u menduar. Dite e qete dhe pa takime kjo e sotmja për beqaret. Shfrytëzojeni për te qëndruar me miqtë. Ne planin financiar do mbizotërojë gjithë kohës ekuilibri. Shpenzimet bëjini me kursim.

Peshorja

Dite e trazuar dhe me te papritura jo shume te këndshme kjo e sotmja për çiftet. Ata qe kane shume kohe bashke do kalojnë një dite delikate dhe me vështirësi. Për beqaret pritet një takim mjaft interesante dhe mbresëlënës. Mos e humbni për çfarëdo lloj arsyeje. Ne planin financiar duhet ende te bëni paksa kujdes sepse situata mund te tronditet nga momenti ne moment.

Akrepi

Ju te dashuruarit do keni disa dyshime mbi partnerin tuaj sot dhe kjo do krijoje një atmosfere aspak te qete. Mos thoni fjale te pamenduara pa qene te sigurte për diçka. Beqaret do jene shume sharmante gjate kësaj dite dhe do kenë mundësi te bëjnë për vete cilindo qe do iu pëlqejë. Jupiteri do iu nxite te shpenzoni pa reflektuar sot dhe financat do jene delikate.

Shigjetari

Sjellja e partnerit tuaj do duket e shpërqendruar, kapricoze dhe jo koherente ne sytë tuaj sot. Shpeshherë do e pyesni veten nëse ai ne te vërtetë iu do apo jo. Mire do ishte te flisnit me hapur me te. Beqaret duhet te tregohen te matur dhe te mos fillojnë aventura sa për te kaluar kohen. Financat duhet te vazhdoni t’i menaxhoni me kujdes dhe përpikmëri.

Bricjapi

Pas një periudhe te vështirë për jetën ne çift, sot do afroheni me shume me partnerin dhe do flisni sinqerisht me te. Do i zgjidhni një nga një mosmarrëveshjet qe keni pasur. Beqaret do kenë aq shume takime saqë edhe zgjedhjet do jene te vështira. Financat nuk do jene aspak problematike. Përfitoni për te bere investimet me te rëndësishme qe do ua ndryshojnë te ardhmen.

Ujori

Mos mendoni te filloni një aventure sot sepse kjo do e shkatërronte menjëherë atë qe keni ndërtuar ne çift. Nëse kërkoni risi flisni me partnerin dhe ai do ua plotësojë dëshirat. Beqaret do ja kalojnë mire edhe vetëm dhe nuk do mërziten aspak. Financat do jene me te stabilizuara se me pare. Mund t’ia lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim te vogël.

Peshqit

Marrëdhënia ne çift do jete goxha e ndërlikuar gjate kësaj dite. Debatet do jene te shumta dhe asnjeri prej jush nuk do tregohet i gatshëm te toleroje. Beqaret do vazhdojnë edhe sot te qëndrojnë vetëm. Mundësitë për takime do jene shume te pakta. Ne planin financiar mund te përballeni me surpriza jo te mira nëse shpenzoni kuturi. Maturia duhet te mbizotërojë gjate gjithë ditës.