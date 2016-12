Horoskopi ditor, e hënë 26 dhjetor 2016

Mënyra se si do të nisni javën do të jetë vendimtare për shumë prej jush. Do të keni mundësi të mira që të qëlloni në shenjë me një objektiv tuajin në fushën e ndjenjave. Parashikohet përmirësim i disa raporteve që janë në krizë. Do i lehtësoni gjërat duke ndjekur zemrën tuaj.

Demi

Kjo ditë nuk është e duhura për gustot tuaja të rafinuara. Yjet, në mënyrë të veçantë Hëna, nuk do ju favorizojnë. Nëse keni lindur në ditë të enjte ose të premte, do të dini që t’i merrni me maturi vendimet drastike.

Binjakët

Do të jeni nën presionin e Mërkurit dhe për këtë arsye dita do të ikë për inerci, pa mundur që të ndikoni në përmirësimin e saj. Mos i jepni shkak partnerit për të krijuar zënka të kota. Kujdes me xhelozinë.

Gaforrja

Të lindurit e kësaj shenjë janë më të favorizuarit e ditës, sidomos në fushën e ndjenjave. Situatat konfliktuale ose të komplikuara do gjejnë zgjidhje lehtësisht. Më në fund do të gjeni relaksin që prisnit.

Luani

Me shumë mundësi, dikush prej jush me qëllim do të heqë dorë nga besimi i një mrekullie, e cila mund të ketë ndikim të madh në ekonominë tuaj. Këshillohet që të bëni kujdes, pasi pikërisht ajo të cilën nuk e prisni dhe jeni gati të hiqni dorë, qëndron pas dere.

Virgjëresha

Do të jetë një ditë shumë e dobishme dhe e frytshme për shumë prej jush. Situata më e mirë do të paraqitet në raportin me familjarët, fëmijët apo partnerin. Bujaria juaj do të dhurojë kënaqësi të shumta dhe pse jo edhe ndonjë shpërblim.

Peshorja

Do jetë një ditë e kënaqshme për shumë situata, mes tyre për faktin se do arrini të kaloni pa problem një situatë që ju ka shqetësuar së fundmi. Kundërshtia e Uranit dhe Venusit, do të ndikojë në ndjenjat tuaja duke i trazuar ato.

Akrepi

Kjo është një periudhë mjaft e mirë për të lindurit e kësaj shenje, sidomos deri në mesditë. Parashikohet të lini pas problemet që ju kanë shqetësuar dhe të veproni me qetësi. Nxitimi nuk ju ndihmon aspak.

Shigjetari

Dita do të jetë mjaft pozitive, në sajë të ndikimit të Hënës, Marsit dhe Neptunit. Do të gjeni mbështetjen që kërkoni tek një mik dhe do arrini të kaloni çdo pengesë, pa më të voglën vështirësi.

Bricjapi

Kjo është një periudhë e zbehtë, me shumë pak alternativa për t’iu ndihmuar. Disa prej jush do ta gjejnë veten në vështirësi. Ajo që këshillohet është që të “armatoseni” me durim.

Ujori

Kjo e hënë është një ditë perfekte për t’u shijuar me dikë të nivelit tuaj dhe që ju mbush me kënaqësi dhe vëmendje. Në fushën ekonomike, yjet kanë përgatitur një surprizë speciale për ju.

Peshqit

Kjo ditë nuk do të jetë aspak e keqe, sidomos në punë dhe në fushën e ndjenjave. Horoskopi këshillon që të përfitoni sa më mirë nga disa situata. Lërini mënjanë fjalët e kota.