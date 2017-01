Horoskopi ditor, e mërkurë 11 janar

Ky është horoskopi për ditën e mërkurë 11 janar 2017 , lexo shenjën tënde…

Dashi

Përsa iu përket cështjeve të zemrës, situata nuk do jetë shumë rozë. Do perballeni me aspektet negative të planeteve. I gjithë ankthi dhe dyshimet që keni pasur do iu torturojnë. Edhe pse personi që doni do shpreh atë që ndjen për ju, nuk do ndiheni te lumtur. Beqaret nuk do kenë ndryshime. Kënaquni me situaten aktuale financiare sepse po tentuat ta ndreqni mund edhe të përkeqësohet.

Demi

Marsi, planeti i dëshires dhe sensualitetit do të rizgjojë edhe më indiferentet ndërmjet jush. Kujdes nga tradhetitë që mund ta tronditin lidhjen tuaj! Për beqaret ambienti do jetë mjaft i përshtatshem për dashuritë me shikim të parë. Do keni mundësi të shumta, por duhet t’i gjeni. Neglizhenca në menaxhimin e financave rrezikon t’iu kushtojë shtrenjt. Kufizojini pak shpenzimet.

Binjaket

Për ciftet asgjë nuk do shkojë ashtu si duhet dhe do ishte mirë të bënit një ndarje të përkohshme. Venusi do ndikojë mjaft në jetën sentimentale të beqarëve. Mos e lini veten të udhehiqeni nga shqetesimet apo pendimet. Tregohuni me pozitiv që gjërat të ndryshiojnë për mirë! Mos u bazoni tek fati në sektorin financave por menaxhoni cdo gjë me mencuri dhe bëni kufizime me shpenzimet.

Gaforrja

Ambienti në lidhjen tuaj, gjatë gjithë ditës do jetë i gëzuar e i lumtur. Ju mund të përfitoni sa më shumë nga momentet e kënaqesisë pranë partnerit. Beqarët nuk do vendosin kollaj për ata që do takojnë, megjithatë aventurat e shkurtra do iu tërheqin mjaft. Plutoni do ndikojë pozitivisht tek financat. Ai do iu ndihmojë të shtoni të ardhurat dhe të mos bëni shpenzime të pamenduara mirë.

Luani

Shumë planetet do e mbrojnë jetën tuaj në cift. Disave do iu duket edhe sikur janë në muaj mjalti. Besimi ndërmjet jush dhe partnerit do te rritet dhe respekti do jete reciprok. Nëse jeni vetem do bëni kërkime dhe do gjeni entuziazmin që kërkonit. E rëndësishme është të dini mirë se cfarë doni vërtet. Me financat mos u mundoni vetem t’i shtoni sepse ne do beni gabime. Ruani ekuilibrin.

Virgjeresha

Jeta në cift do jetë më e bukur sot, por kujdes nga Urani i cili do iu shtyjë të bëni edhe ndonjë gjë me forcë. Mos e shkatërroni ambientin e krijuar sepse do jetë e vështire ta rikrijoni përseri. Beqarët nuk do jenë më vetem. Do jeni edhe më të hapur dhe sharmantë se më parë. Në sektorin e financave do merrni frytet e strategjisë të mirë që keni përdorur kohët e fundit. Përfitoni!

Peshorja

Ju bëni pjesë tek ato cifte që kanë disa kohë që po kalojnë një periudhë të vështirë. Disa do sqarojnë keqkuptimet edhe pse me vështirësi, ndërsa të tjerë do të ndahen. Ditë e zymte kjo e sotmja! Beqarët do kenë nje takim të rëndësishëm me dikë që do iu pelqejë mjaft që herën e parë. Do jeni të favorizuar financiarisht dhe nuk do përballeni me vështirësi.

Akrepi

Urani do ua shtojë deshirën per te pasur një jetë në cift më të lirë dhe jashtë rutinës se përditshme. Jupiteri nga ana tjeter do iu bëjë edhe më të zgjuar. Përsa iu përket beqarëve, këta dy planete do iu mundësojnë një takim spektakolar dhe premtues për një të ardhme të largët. Buxhetin duhet ta menaxhoni më shumë kujdes dhe të tregoheni vigjilentë. Mos u hidhni në detin e shpenzimeve.

Shigjetari

Falë planeteve, jeta në cift do jetë e pështjelluar. Disa do kenë edhe goxha vështirësi dhe mund të enden në një ambient gënjeshtrash dhe dinakërie. Shumica e beqareve do ndihen aq mirë ashtu si janë saqë nuk do duan t’iu besojnë premtimeve të të tjerëve. Në planin financiar nuk do ketë asnjë përmiresim të të ardhurave. Mos ënderroni dhe mos iu besoni as lojrave të fatit. Bëni pak kursim!

Bricjapi

Ambienti yjor do favorizojë dashuritë për të gjithë. Ata që kanë një lidhje do përjetojnë momente sensuale. Beqarët, nën ndikimin e Venusit do jenë sharmantë gjatë gjithë kohës. Kujdes nga xhelozia e disa personave që iu rrethojnë dhe që nuk kanë artin tuaj të joshjes. Në planin financiar mund të ketë rritje të të ardhurave, por ju nuk duhet t’i shpenzoni mënjëhere sepse do pendoheni!

Ujori

Ciftet do përjetojnë momente deliri dhe pasioni, por ka rrezik të tregohen më kërkues se zakonisht. Partneri do jetë në lartësinë e duhur dhe do e ketë shumë të zhvilluar imagjinatën. Pranojeni atë ashtu si është! Beqarët duhet ta shfrytëzojnë ditën sa më shumë edhe pse do jenë përsëri vetem. Asgjë e rëndësishme për t’u shënjuar në planin financiar. Situata do jetë e qëndrueshme.

Peshqit

Venusi do favorizojë qëdrueshmërinë në cift gjatë kësaj ditë. Komunikimi dhe bashkëpunimi do fillojnë të përmiresohen dalngadalë. Mjedisi yjor do jetë i përshtatshëm edhe për beqarët. Priten takime interesante kështu që bëjini sytë katër. Marsi do jetë planeti që do influencojë më shumë tek financat. Nëse kujdeseni më tepër për shpenzimet cdo gjë do shkojë më së miri.