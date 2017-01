Horoskopi ditor, e shtunë 14 janar

Beqarët do realizojnë takime interesante dhe për shumë prej tyre do nisin lidhje emocionuese dhe afatgjata

Po e shihni veten me më tepër besim ju të dashuruarit dhe po kuptoni që gjërat për të cilat keni luftuar prej kaq kohësh, vërtet ja vlejnë. Beqarët do realizojnë takime interesante dhe për shumë prej tyre do nisin lidhje emocionuese dhe afatgjata. Financat do varen nga mënyra juaj e menaxhimit.

Dashi

Sot ju është besuar një detyrë e rëndësishme që duhet ta përmbyllni me sukses. Partneri/ja ka besim të palëkundur tek ju. Beqarët edhe pse janë në kërkim të krijimit të një lidhje, sërish i tremben faktin se mund të humbasin lirinë e tyre. Në planin financiar gjendja ka për të qenë e mirë, mund të bëni edhe investime.

Demi

Duhet të jeni objektivë kur vlerësoni personat afër jush dhe të mos ndikoheni nga të tjerët. Dëgjoni më shumë zemrën dhe mendjen tuaj. Beqarët do kenë plot njohje të reja, por ende nuk kanë për të vendosur dot për të krijuar lidhje. Financat do jenë shumë të mira, nuk do të keni asnjë problem me të ardhurat.

Binjakët

Sot mund ta shijoni ditën pa e patur mendjen tek ngarkesat në punën tuaj ose në familje. Çdo gjë do të rregullohet siç keni ëndërruar. Beqarët do ëndërrojnë tej mase dhe realiteti do ju duket plotësisht zhgënjyes. Kujdes në planin financiar sepse do keni ndikimin negativ të Uranit i cili do ju shkaktojë probleme.

Gaforrja

Do të keni durimin të merreni edhe me tipa të vështirë sot. Me harmoninë dhe entuziazmin që ju karakterizon ju të dashuruarve do të bëni për vete këdo. Beqarët do bëjnë çdo lloj përpjekjeje për ta ndryshuar statusin e tyre dhe do ja arrijnë qëllimit. Në planin financiar problemet do i hidhni pas krahëve, situata do përmirësohet.

Luani

Sot është një ditë jo si gjithë të tjerat për ju që jeni në çift dhe lajmi që keni marrë do ta bëjë akoma më interesante. Ju pëlqen të eksperimentoni me gjërat e reja. Beqarët do realizojnë takime interesante dhe për shumë prej tyre do nisin lidhje emocionuese dhe afatgjata. Financat do arrini t’i mbani nën kontroll.

Virgjëresha

Keni mësuar të ruani qetësinë dhe të mos reagoni me impulsivitet. Jini të durueshëm të dëgjoni partnerin/en dhe miqtë deri në fund për gjërat që ju thonë. Beqarët mundet edhe të mos e gjejnë princin e tyre të kaltër, por do kalojnë një ditë vërtet interesante dhe emocionuese. Në planin financiar do jeni më të përgjegjshëm dhe do e mbani situatën nën kontroll.

Peshorja

Keni harxhuar kohë të vyer duke u marrë me gjëra që janë jashtë interesit tuaj. Sot jeni ndërgjegjësuar dhe nuk do të pranoni asnjë devijim nga planet tuaja përsa i përket marrëdhënies në çift. Beqarët sot do tregohen mjaft joshës dhe flirtues në takimet që do realizojnë, por vetëm kaq. Financat do jenë shumë të mira.

Akrepi

Ju që jeni në një marrëdhënie dashurie po kaloni në një terren që edhe në të shkuarën ju ka shkaktuar neveri. Por të kondicionuar nga situata të caktuara sot nuk keni si të veproni. Beqarët ka rrezik të jenë impulsivë sot dhe do bëjnë disa gabime të pafalshme gjatë takimeve. Financat do varen nga mënyra juaj e menaxhimit.

Shigjetari

Po e shihni veten me më tepër besim ju të dashuruarit dhe po kuptoni që gjërat për të cilat keni luftuar prej kaq kohësh, vërtet ja vlejnë. Beqarët do kenë një ditë me fat sot dhe priten ndryshime të rëndësime në jetën e tyre. Financat do jenë të mira, nuk parashikohen probleme në buxhetin tuaj.

Bricjapi

Po lejoni që partneri/ja t’ju kritikojë pa asnjë arsye dhe mos reagimi juaj ju jep të drejtën të vazhdojë ta bëjnë. Ndiheni të plogësht sot. Beqarët do kenë mjaft kërkesa për takime, por do preferojnë vetëm aventurat kalimtare dhe jo lidhjet serioze. Financat do vijnë duke u përmirësuar në mënyrë të ndjeshme.

Ujori

Sot do të realizoni shumë mirë një projekt që ju është caktuar. Nëse e shtyni për më vonë do të keni mjaft pengesa dhe probleme. Beqarët nuk duhet të tregohen naivë dhe t’iu besojnë atyre që do takojnë, jo të gjithë kanë qëllime të mira. Financat do jenë të mira, do kenë mbrojtjen e disa yjeve.

Peshqit

Nuk do të jetë një ditë aspak e thjeshtë kjo e sotmja për ju të dashuruarit. Do të keni mjaft debate në punë, si dhe kundërshti mendimesh me partnerin/en. Beqarët do refuzojnë çdo ftesë që do marrin për takime, pasi nuk do duan ende të ndryshojnë statusin. Në planin financiar tregohuni të matur me shpenzimet për të shmangur problemet.