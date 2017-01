Ministri i Financave Avdullah Hoti sot do të takohet me përfaqësuesit e Klubit te Prodhuesve të Kosovës, ku do të diskutojë për Pakon e dytë fiskale

Në këtë takim, i cili do të jetë i hapur për media, do të merr pjesë edhe Zëvendëskryeministri Ramiz Kelmendi, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Ministria e Financave.

Takimi mbahet sot në ora 11:00, në Ministrinë e Financave./21Media