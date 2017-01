Huawei lanson telefonin e ri

P8 Lite paketon ekranin prej 5.2 inçëve me rezolucione prej 1080p të mbështjellur në një kornizë me shkëlqim. Dizajni i pajisjes nuk i ngjanë asnjë modeli të P8 ose P9, por është i ngjashëm me disa nga pajisjet e fundit të Huawei.

P8 Lite fuqizohet nga procesori Kirin 655, RAM memoria prej 3GB dhe hapësira e zgjerueshme prej 16GB. Pajisja poashtu sjell kamerën kryesore me 12MP dhe atë dytësore prej 8MP.

Bateria ka kapacitet prej 3,000 mAh dhe është e pandashme nga trupi i pajisjes. Huawei P8 Lite do të punojë me Android 7.0 Nougat.

Pajisja do të lansohet në disa tregje evropiane në fund të janarit, me çmim fillestar prej 239 dollarëve.