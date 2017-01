Humanizmi i të rinjëve ua kthen buzëqeshjen disa familjeve

Po vazhdon inciativa e grupit të të rinjëve për të ndihmuar familjet me nevojë

Grupi i të rinjëve të cilët janë edhe admin në grupin “Maniakë T’Modës” ka vazhduar edhe sot me humanizmin e tyre për t’iu dalur në ndihmë disa familjeve të cila kanë kushte të vështira.

Ata kanë vizituar disa familje me nevojë në Prishtinë dhe në Vushtrri ku ata iu kanë dërguar gjëra ushqimore si dhe veshmbathje, shkruan rtv21.tv

Ata kanë treguar se edhe disa persona iu kanë bashkangjitur kësaj iniciative të tyre dhe kanë ndihmuar familjet me nevojë.

“Sot bashke me ndihmen e secilit vazhduam inciativen.Patem qef me i nda fotot me juve jo per mburrje po sigurisht secili ka qef me e pa ku kane shku materialet qe i keni dergu po ne te njejten kohe te ju mbushet edhe juve zemra tu e dit cka keni ndihmu.

Ne sot vizituam shume familje ne Prishtine,Vushtrri e me pamundesi me vizitu Mitrovicen ashtu qysh ke e planifikume”, thuhet në postimin e tyre.

Po ashtu në postimin e tyre thuhet se në Vushtrri i janë bashkuan edhe disa anëtarë të qytetit të cilët i kanë pritur me rroba e ushqim.

“Kesaj here na nderuan edhe prej studio LOOK ne Prishtine me pronare Arta Kelmendi Thaqi,Aboja Sahatciu. Me neve prej studios ishte Ardiani qe neper familje ju kena dhuru edhe prerje te flokeve. Kjo ka qene jashtezakonisht e bukur qe edhe femijet jane ndje shume mire e thojshin si VIP-a hahahaah”.

Kurse në fund të postimit thuhet “na u shkri zemra. Ne kete dite na u bashku Fuad Azemi qe pa ndihmen e tij si pa kry hahaha. Ju lutem te knaqemi e te shijojme cdo moment te bukur bashke. Faleminderit krejtve qe ka kontribu ne cfaredo menyre”./21Media