I ftohti siberian mbërrin në Kosovë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka parashikuar mot të ftohtë në fundjavë

“Pas reshjeve dhe fuqisë së masave me origjinë polare parashihen ulje të dukshme të vlerave termike në dy ekstremet, duke bërë që merkuri në termometër të zbresë në fundjavë deri -17 gradë celsius, kurse në viset malore deri -19 gradë celsius”, thuhet në njoftimin e Instituti Hidrometeorologjik të Kosovës.

Po ashtu në njoftim thuhet se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -11 deri -4 gradë celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 1- 4 gradë celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe veri-perëndimit me shpejtësi mbi 13m/s./21Media