Ibra: Kam pushtuar Anglinë brenda tre muajsh

Sulmuesi suedez ka shkëlqyer në muajt e parë te Manchester United

Zlatan Ibrahimovic është transferuar gjatë verës te ‘Djajtë e Kuq’, si futbollist i lirë pas skadimit të kontratës me Paris Saint-Germain.

Që nga ardhja e tij në Old Trafford, Ibra është shndërruar në një idhull për tifozët e United me 13 golat që ka realizuar me skuadrën e drejtuar nga Jose Mourinho dhe qëndron prapa sulmuesit të Chelseat, Diego Costa që prinë në Premier Ligë me 14.

Në një intervistë për televizionin e Manchester United, suedezi ka thënë se e ka pushtuar Anglinë në vetëm tre muaj.

“Nuk po e ndjek askënd. E vetmja gjë që e dua është titulli i Premier Ligës. Ky është qëllimi im. Arritjet individuale vijnë së bashku me objektivat e skuadrës, pasi që ato janë si një bonus për çdo lojtar”.

“Unë nuk kam ndonjë objektiv individual, pasi që atë e kam arritur tashmë, ku në vetëm tre muaj kam pushtuar Anglinë”, ka deklaruar 35-vjeçari.