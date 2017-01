Identifikohet autori i dosjes kundërthënëse për Trumpit

Ish-agjenti, Kristofer Still, është arratisur nga shtëpia e tij

Ish-agjenti i shërbimit britanik, EM AJ 6, për të cilin besohet se është autori i dosjes kundërthënëse për Donald Trumpin, ka ikur nga shtëpia e tij në Sari, për shkak të frikës për sigurinë e tij.

Kristofer Still 52 vjeçar është identifikuar si personi, i cili është përgjegjës për hartimin e dosjes, në të cilin përshkruhen lidhjet e pretenduara mes presidentit të zgjedhur amerikan dhe autoriteteve ruse.

Në raportin e hartuar nga ai, të cilin senatori amerikan, Xhon Mek Kejn, ja dorëzoi FBI-së, thuhet se presidenti i Rusisë, Vlladimir Putin, ka pesë vjet që ka kontrolluar dhe ka ndihmuar Trampin.

Dosja përmban materiale komprometuese, për të cilat pretendohet se janë grumbulluar nga shërbimi rus i sigurisë, FSB, me të cilat mund të shantazhohet Trampi.

Me tu kumtuar lajmi se Still është hartuesi i raportit, me të cilin FBI tha se ka bashkëpunuar edhe më herët dhe se është një agjent të cilit mund ti besohet, ai u largua nga vila e tij me vlerë 1.5 milionë funte dhe askush nuk e di vendndodhjen e tij, njoftuan mediet britanike.

Still ka punuar për gati dy dekada për shërbimin Em Aj 6 dhe konsiderohej si ekspert për Rusi.

Still ka qëndruar shpesh në Moskë, ku në vitin 1990 u dërgua si diplomat në ambasadën britanike në Rusi./21Media