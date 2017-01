Institucionet Mikrofinanciare dhanë 100 milion euro kredi në vitin e kaluar

Ky kontribut është dhënë përmes kredive të lëshuara kryesisht për bizneset të cilat udhëhiqen prej grave dhe me 30 për qind të kredive janë dhënë për zhvillim të sektorit të bujqësisë. Këto i ka bërë të dituar në një intervistë, Arsim Bruqaj, përfaqësues i Asosacionit të Institucioneve Mikrofinanciare në Kosovës (AMIK).

Bruqaj ka treguar se sfidë për këto institucione mbetet krijimi i bazës ligjore. Ai shpreson që në vitin 2107 të rregullohet edhe baza ligjore.

“Institucionet Mikrofinanciare , vazhdojnë me dhënë kontribut të rëndësishëm dhe të pa zëvendësueshme në kuptimin e shërbimeve financiare, në atë të përfshirjes në ndërmjetësi financiare. Gjatë viti 2016 të gjitha institucionet së bashku i kanë marrë rreth 100 milionë euro kredi të shpërndarave ne rreth 48 mijë klient. Mesatarja e kredisë është rreth 2 mijë euro, kjo i ndikon shërbimeve financiare për atë pjesë, për atë kategori të shoqërisë, që nuk kanë qasje në shërbimet financiare.”, tha Bruqaj.

Ai po ashtu ka thënë se veprimtaria e Institucioneve Mikrofinanciare përveç ofrimit të kredive kanë të punësuar rreth 800 punonjës që operojnë në 100 degë.

Bruqaj po ashtu ka treguar se këto institucione financiare kanë performancë pozitive të portofolios së kredive dhe që në këtë drejtim nuk kanë shqetësime. Po ashtu sipas tij vitin 2016 kanë pasur rritje për 20 % në krahasim me periudhën e njëjte të vitit 2015.

Bruqaj, shpreson që vitin 2017 të rregullohet edhe baza ligjore për veprimtarinë e Institucioneve Mikrofinanciare. Më rregullimin e kornizës ligjore IMF-të do të ofrojnë produkte më të mira për ekonominë e vendit.

“Sfida kryesore, ne si industri e shohim që të kemi një kornizë rregullative të kompletuar. Ne po punojmë me Ministrinë e Financave, BQK-në, Komisionin parlamentar për Buxhet dhe Financa, që ta përmbyllim këtë kornizën ligjore. Në qoftë se kjo ndodh , gjatë pjesës së parë të vitit 2017 atëherë ne jemi të bindur që do të kemi edhe produkte më të mira edhe më të lira. Për arsye se kjo për klientin është shumë e rëndësishme. Gjithsesi mbetet të shihet se si do ta menaxhojmë bashkërisht këtë reformë rregullatore”, tha Bruqaj.

Institucionet Mikrofinanciare , janë institucione që lëshojnë kredi për biznese të vogla, amvisëri. Në Kosovë veprojnë dhjetë institucione të tilla.

Institucionet financiare rregullohen dhe mbikëqyren nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.