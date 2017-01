Interi duhet të mësojë nga gabimet

Kapiteni i Interit, Mauro Icardi thotë se ‘Nerazurët’ duhet të mësojnë nga gabimet e bëra në vitin 2016

Argjentinasi thotë se Interi duhet të gjej qëndrueshmëri më të madhe. “Ishte një fillim çuditshme në këtë vit, sepse ne ishim ende në krye të tabelës, edhe pas humbjes me Lazion, por më pas erdhi një periudhë negative dhe gjerat shkuan keq”, ka thënë Icardi.

“Është e vështirë për të shpjeguar se pse ne nuk u kualifikuam në Ligën e Kampionëve. Ajo që na ka munguar në vitin 2016 duhet të arrihet vërtetë në vitin 2017.“Unë dua të fitoj me këtë fanellë. Unë kam pesë vite kontratë me Interin dhe unë do të përpiqem të bëjë më të mirën për të arritur trofe”, ka theksuar sulmuesi argjentinas.