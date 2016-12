Interpretime mbreslënëse në festivalin e RTSH-së

Sonte po mbahet nata e dytë e festivalit të Radiotelevizionit Shqiptar (RTSH) në edicionin e saj të 55-të

Ashtu sikurse mbrëmë edhe sonte në skenën e Pallatit të Kongreseve në Shqipëri u ngjiten 12 artistë, të cilët interpretuan live.

Dilan Reka me këngën “Mos harro”, Elson Braha me këngën “Edhe një herë”, dyshja simpatike, Fabiola Agalliu dhe Agnesa Çavolli me këngën “Shkon e vjen” dhe Albulena Jashari me këngën “Fjalët ia lë zemrës” ishin disa nga këngëtarët të cilët me interpretimet e tyre live e ndezën atmosferën në Pallatin e Kongreseve dhe argëtuan publikun e shumtë që ishte i pranishëm.

Përveç konkurentëve, në këtë festival ishte i ftuar edhe këngëtari Vlashent Sata, i cili argëtoi dhe ndezi sallën me një këngë, me performimin e të cilit publiku vazhdimisht duartrokiti, shkruan rtv21.tv

Pas tij, performuan këngëtarja, Albulena Jashari me këngën “Fjalët ia lë zemrës” dhe këngëtari Xuxi me këngën “Metropol”, të cilët u pritën dhe u duartrokitën shumë nga publiku shqiptarë.

Një interpretim tjetër mjaft mbreslënës dhe i mirë ishte edhe ai nga vëllau dhe motra, Luka dhe Serxhio Hajdini me këngën “Koha plaket”, të cilët mahnitën publikun me performancën e tyre në RTSH.

Një karakteristikë tjetër e festivalit të 55-të të RTSH-së, është edhe larmia e vokaleve.

Grupi i këngëtarëve klasik, Classic Boys me këngën “Dashuria për jetën”, ishin konkurentët e radhës që interpretuan sonte në RTSH, ku performimi i tyre u pritë mirë nga publiku i pranishëm, shkruan rtv21.tv

Pas tyre, një permancë realizoi edhe Petrit Çeku, i cili u bë edhe pjesë e jurisë së festivalit.

Dy këngëtaret e fundit që u ngjitën në skenën e Pallatit të Kongreseve ishin : Linda Rukaj me këngën “Vija e lumit” dhe Lindita me këngën “Botë”, që i dhanë ngjyrë dhe atmosferë edhe më shumë natës së sontme.

Vlenë të përmendet se në ekipin realizues të edicionit të 55-të të këtij festivali janë edhe regjisorët e njohur të RTV 21, Agron Vula dhe Astrit Idrizi si dhe disa kameramanë po ashtu të Radiotelevizionit 21.

Në festivalin e sivjetmë të RTSH-së u interpretuan 24 këngë./21Media