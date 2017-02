Haradinaj në RTV 21: Serbia ndikon në zvarritje të gjykimit

Kryetari i AAK-se, Ramush Haradinaj në një intervistë ekskluzive për RTV21, akuzat e Serbisë ndaj tij i ka quajtur loje politike. Ai ka shtuar se çështja e fletë-arresteve nuk duhet të diskutohet me Serbinë në Bruksel “ti s’ke pse me u nënshtru, duhet me përdor prakiken e reciprocitetit që e ka përdorë Kroacia, ata fletë-arreste ne fletëarreste”, ka thënë ndër të tjerash Haradinaj.

Më poshtë keni intervistën e plotë të Haradinajt.