Italia rikonfirmon mbështetjen për Kosovën

Italia ka rikonfirmuar mbështetjen për Kosovën në fushën e integrimit evropian

Zëvendësministrja për Integrim Evropian, Anila Statovci-Demaj ka pritur në takim Ambasadorin e Italisë në Kosovë, Piero Cristoforo Sardi.

Në takim u diskutua për proceset të cilat ndërlidhen me agjendën evropiane të Kosovës, nga zhvillimi i politikave gjeostrategjike deri tek lëvizja e lirë dhe Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës. Sikurse edhe ndikimit të zgjedhjeve ne vendet e BE-s me zhvillimet në Kosovë.

Sipas njoftimit për media nga Ministria e Integrimeve Evropiane, Me këtë rast, më në detaje u diskutuan edhe mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve tona pasi që përkrahja e Italisë ka qenë e vazhdueshme dhe duke pas parasysh agjendën e Kosovës, dhe si prioritet kyç i Qeverisë së Kosovës është avancimi me agjendën evropiane dhe këtë e kërkojnë qytetarët tanë. Prandaj, përkrahja e Italisë në këtë proces ka qenë e vazhdueshme dhe do të vazhdojë të zhvillohet edhe më tutje.

Me këtë rast Zëvendësministrja Statovci-Demaj njoftoi Ambasadorin Sardi për zhvillimet aktuale në kuadër të procesit të integrimit evropian, respektivisht avancimit të Kosovës në zbatimin e MSA-së dhe sfidat të dala në proces. Zëvendës Ministrja Statovci-Demaj tha se ka pasur zhvillime pozitive në këtë proces dhe Kosova është duke ecur me hapa të duhur me implementimin e MSA-së dhe krahasuar me shtetet e rajonit që kanë kaluar në këtë proces, Kosova është duke qëndruar mirë.

Nga ana e tij Ambasadori Sardi konfirmoi gatishmërinë e Qeverisë Italiane për Kosovën dhe posaçërisht për procesin e integrimit evropian pasi që është një metodë e mirë për kultivimin e së ardhmes së shoqërisë në të gjitha sferat dhe të bashkëjetesës së komuniteteve brenda një shteti.

Zëvendësministrja e falënderoi ambasadorin Italian për përkushtimin e tij personal që të kontribuoj në zhvillimin e Kosovës, respektivisht në punën që është duke e bërë për të zhvilluar prezencën e investitorëve Italian në Kosovë.