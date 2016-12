Ja ku e mësoi vallëzimin Dua Lipa

“Get Up Dance” është një studio vallëzimi që praktikojnë Hip-Hop dhe RNB

Në Kosovë ka shumë të rinj që e duan vallëzimin, ka disa lloje vallëzimi dhe të gjithë kanë preferenca të ndryshme, por sa e duan vallëzimin Hip-Hop dhe RNB dhe sa e praktikojnë këtë lloj vallëzimi na tregojnë pronarja dhe koreografja e studios së vallëzimit “Get Up Dance”.

“Studion e kemi hap me motrën në 2009 dhe i bëjmë 8 vite tani. Ideja ka qenë e dyjave sepse e kam pa talentin e motrës dhe dëshirën për të bërë diçka më ndryshe për Prishtinën , për shkak se kemi jetuar jashtë”, tha ajo.

“Ka të interesuar mjaftë, prej 7 vjet mundet me filluar secila vajzë, sepse kemi vetëm vajza, kemi pas edhe djemë sepse më e arsyeshme për mua është vetëm për vajza të kësaj gjenerate. Edhe pse është objekti i vjetër, salla është e mirë, jo kushte të mjaftueshme por mirë. Po ka pasur fytyra publike në vitin 2009, ka qenë Dua Lipa, mandej kanë qenë disa vajza të tjera të cilat janë të suksesshme në profesione të ndryshme, prej këngëtareve mundem me përmend edhe Orhidea Latifin. Duke marrë parasysh që kemi filluar të vetëdisohemi më shumë për shkak të mirëmbajtjes së trupit dhe të shëndetit , aktiviteti fizik e dimë që të bënë të ndihesh mirë dhe është anti stres, është për formësim të trupit gjithashtu për kënaqësi. Kurse, të këqija nuk ka përveç ndonjë lëndim ndonjëherë, një herë ka ndodhë një lëndim”, tha ajo.

Loresa Fazliu, koreografe në këtë studio vallëzimi nuk ka mendim të mirë për estradën tonë sepse sipas saj ato zhveshën dhe nuk shikohet më vallëzimi i tyre por pjesët e tyre intime.

Se çfarë mendimi kanë kosovarët për Hip-Hop dhe a i ftojnë në videoklipe, koncerte apo evente të ndryshme këtë e tregon më mirë Loresa.

“Kosovarët janë të informuar por për mendimin tim më shumë janë prej anës negative. Dihet si ka lind ky lloj vallëzimi në rrugë dhe nuk e dinë që këtu janë kushtet krejt ndryshe. Janë të informuar por nuk e pranojnë me dëshirë të madhe. Po kemi pasur ftesa të ndryshme që disa i pranojmë disa jo. Kemi qenë te Tyga , DMX e disa të tjerë”, shtoi ajo.

Nxënësja Tringa Desku tregon se kur ka filluar të ushtojë në këtë studio dhe çfarë rëndësia ka vallëzimi për të.

“Në këtë studio kam filluar të ushtrojë rreth një vite me parë. Kam vendos me ardhur në këtë studio sepse e kam parë edhe në internet që ka qenë shumë argëtuese dhe më ka pëlqyer gjithmonë vallëzimi dhe kjo studio është e para që kam qenë dhe besoj që e fundit. Prej që kam qenë shumë e vogël ky lloj vallëzimi më ka pëlqyer shumë dhe jam shumë e kënaqur që tani e kam mundësinë me vallëzuar këtu”, tha ajo.

Sipas pjesëtarëve të kësaj studio ky lloj vallëzimi ndihmon shumë, jo vetëm që është shumë argëtues por edhe për humbjen e peshës dhe larguar stresin.