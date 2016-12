Ja sa vjet mbush sot Ellie Goulding

Ellie Goulding feston sot ditëlindjen

Këngëtarja me famë botërore shumë e pëlqyer për publikun, Ellie Goulding feston sot ditëlindjen e 30-të me shumë suksese në karrierën muzikore.

Fansat nga e gjithë bota kanë uruar me fjalët më të mira sot këngëtaren e cila në skenën muzikore ka sjell hite të shumta.

“Burn”, “Love Me Like You Do”, “On My Mind”, “Light” janë këto vetëm disa nga hitet e këngëtares.

Kurse kënga e fundit nga Ellie Goulding është “Still Falling For You” e publikuar katër muaj më parë./21Media