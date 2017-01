Ja se çfarë duhet konsumuar gjatë shtatzanisë?

Sekreti i lindjes se fëmijëve inteligjent është dieta me peshk

Hulumtuesit nga Universiteti i Harvardit pohojnë se nënat që ushqehen me peshk gjatë shtatzënisë kane kontribuar mjaft shume në zhvillimin intelektual te fëmijëve. Janë kryer teste për të përcaktuar kapacitetet ne 300 fëmijë te moshës 3 vjeçare.

Fëmijët qe kishin lindur nga nënat te cilat gjatë tre-mujorit te dytë janë ushqyer me dietë te pasur me peshk janë raportuar t’i kenë mundur fëmijët tjerë ne testin e inteligjencës.

Ha peshk që të bësh fëmijë inteligjent

Studimi gjithashtu ka zbuluar se një dietë me peshk (e pasur me acide yndyrore omega-3) që hahet me shumë se dy herë në javë, mund t’i rris aftësitë e gjuhës dhe aftësitë motorike te fëmijës. Hulumtuesit e Univerzitetit te Harvardit kështu theksojnë se dieta e nënave shtatzëna duhet patjetër te përmbajë edhe peshk./21Media