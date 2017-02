Ja si e uron Sabriu “evladin” për ditëlindje (Foto)

Sabri Fejzullahu e quan “evlad” vajzën e tij Bulzën

Në ditëlindjen e saj, Bulza Fejzullahu sigurisht se mori urime të shumta. Pak më parë ju raportuam për urimin e vëllait të saj, Ermalit, ndërsa tani e ka uruar edhe babi i saj Sabriu.

Artisti ka zgjedhur që përmes Facebook t’i shpreh urimet më të mira për të bijën e tij. Sabriu e quan Bulzën “evlad” dhe i thotë se është unikat e ska si ajo, shkruan rtv21.tv

“Prej qinda e qinda fotove tua , e mora kte me ta uru ditelindjen, se kjo foto mua me pelqen , shuuuume .Ti ke foto e foto te rregulluara , me stil e me dukje te pa pare , por qe Ti e rregullove jeten tane , ashtu si deshe , ma se miri , pa shminka , pa llustra , pa pompozitet , ashtu si je Ti evlad e plotesume ne jete me Vetonin me Stinen , tue ju gezue qdo ditelindejes tende , qe po vjen ashtu si Ti e deshe si shpirti i shpirtit tem.Urime evladi jem .Je unikat e ska si Ti”, ka shkruar këngëtari në mbishkrimin e fotografisë së publikuar.

Kujtojmë se dy javë më parë Sabriu solli këngën “Jam shume keq”./21Media