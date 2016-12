Ja si ju uron Majku vitin e ri (Foto)

Majku përmes një postimi ka uruar vitin e ri

Sot, dita e fundit e këtij viti dhe VIP-at shqiptarë janë duke uruar për vitin e ri. Secili në mënyrën e tij, qoftë përmes fotografive apo mbishkrimeve të ndryshme. Mesazh për vitin e ri ka dhënë edhe reperi mjaft i pëlqyer, Majku.

Ai përmes një postimi në Instagram duke uruar vitin e ri është shprehur se është i përgatitur për vitin 2017, shkruanrtv21.tv

“2017 im coming,and im still hungry, u better be ready… 💸💸💸💸🍗🍗🍗🍗 happy nu year”, ka shkruar Majk në Instagram.

Ndryshe, Majku sivjet ka realizuar disa projekte, të cilat kanë pasur sukses mjaft të madh, mbetet të shihet se çka do të sjellë ai në vitin 2017.

Projekti i fundit i reperit ishte “Fund”, që rezultoi me sukses të madh te publiku./21Media