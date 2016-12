Ja si t’i largoni puçrrat dhe pikat e zeza

Nëse jeni nga ata persona që shpesh ballafaqoheni me puçrrat dhe pikat e zeza, ekzistojnë disa mënyra për menjanimin e tyre

Shpeshherë ndodhë që para një takimi të rëndësishëm të dalin puçrra apo pika të zeza kur në fakt duhet të shkëlqeni. Stresi dhe tensioni emocional, në fakt, krijojnë mundësi për shfaqjen e tyre, ashtu si dhe ushqimi jo i duhur, mungesa e gjumit dhe ndryshimet hormonale. Por çfarë duhet të bëni për t’i larguar ato?

Në natyrë, ka lëndë antibakteriale në gjendje të shërojnë një puçër në mënyrë të shëndetshme, duke e dezinfektuar dhe duke parandaluar infeksionet. Kryesori është vaji i pemës së çajit, që ndryshe njihet si melaleuca, i cili ka mjaft veti antibakteriale dhe antivirale. Ai duhet të përdoret duke u përzier me vaj vegjetal, apo çdo lloj vaji tjetër.

Puçrat dhe pikat e zeza nuk duhen shtrydhur asnjëherë me duar apo të keqtrajtohen me produkte jo të përshtatshme. Pastrimi është detyrë: spastrim i butë, ujë termik për të qetësuar acarimin e më pas vaj esencial që e vendosni me pambuk, pa e përhapur.

Sa i përket pikave të zeza, si fillim bëni një banjë avulli të pasur me përbërës natyral pastrues si soda, rozmarina. Më pas aplikoni një xhel natyral me bazë kalendule në vendet ku duhet.

Ndërsa sa i përket make up, është e këshillueshme të mbuloni puçrrën e skuqur me një korrektor në formë lapsi, që nuk ka vaj në përbërje. Edhe në këtë rast mos eksperimentoni apo të tentoni të përdorni shumë produkte, pasi do të theksoni më shumë problemet e lëkurës.