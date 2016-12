Kalkulimet e partive shqiptare për Qeverinë e re (Video)

BDI nuk përjashton mundësinë e koalicionit me ndonjë nga partitë në Maqedoni

Mandatet e Bashkimit Demokratik për Integrim janë vendimtare për formimin e Qeverisë, edhe ate në çdo kombinim nga numri i 120 deputetëve në përbërjen e re parlamentare. Nga kjo parti nuk përjashtojnë koalicionet me asnjë parti dhe se sipas tyre, gjithçka do të jetë e qartë pasi që të konstituohet Kuvendi dhe presidenti Gjorgje Ivanov do t’ia jap mandatin për formimin partisë me më shumë deputetë.

Por edhe vetë kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti në debatin zgjedhor në Klik Plus kishte deklaruar se parimi i fituesit do të respektohet, dhe se do të bisedohet me të gjitha palët për qeverisje, shkruan TV21.TV

“Në këtë situatë ne do të vlerësojmë në plan të parë doktrinat, platformat, dhe ne do të flasim me të gjitha palët , varësisht si dalin rezultatet“, tha Ahmeti.

Nga Lëvizja BESA që janë pjesë e kombinatorikave për formimin e qeverisë së re, theksojnë qëndrimin e njëjtë ashtu sikur gjatë fushatës zgjedhore. Një nga kushtet e tyre është se nuk do të bashkëpunojnë me liderë politik, për të cilët është hapur procedurë hetimore nga Prokuroria Publike Speciale.

“Nuk do të bashkëpunojmë me ata lider politik për të cilët ka të hapur procedura Prokuroria Speciale”, u shpreh Bilall Kasami.

Aleanca për Shqiptarët vazhdon të mbrojë idenë për një platformë të përbashkët të partive shqiptare, që të gjithë të dalin me kërkesa e përbashkët. E këtë më parë e kishte nënvizuar edhe njëri nga kryetarët e këtij koalicioni.

“Qoftë edhe nëse e marrim legjitimitetin nuk do bëhemi pjesë e qeverisë. Do të unifikojmë spektrin politik shqiptar. Të gjithë partitë politike që do të kenë deputet në kuvend do të jenë të ftuara nga ne në qoftë se marrim legjitimitetin më 1 dhjetor”, tha Ziadin Sela.

Nga PDSH e cila mori dy deputetë deri tani nuk janë deklaruar se cili do të jetë pozicioni i tyre lidhur me formimin e Qeverisë së re. Por kryetari i saj më parë ka theksuar se është i hapur për bashkëpunim me të gjithë, përveç se siç theksoi me Ali Ahmetin dhe Nikolla Gruevskin.

“Në bashkëpunim me të gjithë, përveç me Ali Ahmetin dhe Gruevskin“, tha Menduh Thaçi.

Qartësimi i koalicioneve do të dihet gjatë afateve që do të jenë në dispozicion për mandatarin i cili do të duhet të sigurojë numrat për formimin e Qeverisë së re, të dalur nga zgjedhjet e 11 dhjetorit./21Media