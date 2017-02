Këngët që “goditën” në vitet e 90-ta

Këto këngë definitvisht do të ngjallin nostalgji tek ju

A nuk keni dëshirë që nganjëherë të harroni gjithçka që ju kujton të kaluarën dhe kujtimet e hidhura? Epo këtu nuk hyjnë edhe këngët më të dashura që ju ngjallin nostalgji sa herë që i dëgjoni, transmeton rtv21.tv

Për të gjithë ata që e duan nostalgjinë dhe kujtimet, do t’ju sjellim disa nga këngët që goditën gjatë viteve të 90-ta./21Media

Britney Spears — (You Drive Me) Crazy

No Doubt — Don’t Speak

Natalie Imbruglia — Torn

Jennifer Paige — Crush

Aqua — Barbie Girl

Celine Dion — My Heart Will Go On

*NSYNC — Bye Bye Bye

Mariah Carey — Always Be My Baby