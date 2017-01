Kërkohet që Specialja të gjykojë krimet serbe

​Ishte vetëm 9 vjeç dhe ende i ka të freskëta kujtimet e luftës së fundit të Kosovës

17 vite të lirisë për familjen e Zana Bytyqit kanë qenë në fakt vite të dhimbjes dhe përpjekjeve të pafunda për zbardhjen e fatit të babit të saj Bajram Bytyqi.

Ajo risjell momentet kur babai i saj u ndalua nga forcat ushtarake serbe në fshatin Kralan të Gjakovës, ku në prill të vitit 1999 ndodhi një nga masakrat më të mëdha në Kosovë.

Dy vite më parë, kur po diskutohej ligji për themelimin e Gjykatës Speciale, nëna e saj, atë kohë kryetare e shoqatës “Familja dhe Shpresa” në Klinë, ndërmorri një inivciativë shtesë ku kërkoi nga autoritet përkatëse, duke përfshirë Gjykatën e Hagës, që fillimisht dhe pa kushte të zbardhin fatin e viktimave të krimeve serbe në Kosovë.

Por ajo thotë të jenë të dëshpëruar me reagimin e institucioneve shtetërore për adresimin e kësaj çështje. Të pakënaqur me rrjedhen e procesit, shoqata “Familja dhe Shpresa” nga Klina, e cilësojnë si skandaloz dhe të papranueshëm faktin se si institucionet e vendit janë pajtuar siç thonë ata, për krijimin e një gjykate selektive e cila për ironinë e fatit, do të gjykojë krimet e pretenduara të shqiptarëve. Si rrjedhojë, ata ndërmorrën iniciativën për nënshkrimin e një peticioni ku kërkojnë që gjykata fillimisht të zbardhë krimet e Serbisë.

Deri më tash, ata kanë mbledhur 300 nënshkrime të familjarëve, të cilat janë deponuar në Kuvendin e Kosovës, ku kërkohet ndryshimi i ligjit për Gjykatën Speciale.

Por peripecitë në jetën e Zana Bytyqit nuk kanë të ndalur. Ajo po e vazhon iniciativën e nënës së saj, e cila humbi jetën dy vite më parë në betejën me kancerin, sëmundje të cilën ajo mendon se e përjetoi për shkak të stresit dhe dhimbjes së pafund që i shkaktoi humbja e vëllait dhe bashkëshortit.

Ajo ka rikujtuar se janë mbi 500 masakra në të gjithë Kosovën dhe mbi 13.000 civilë të vrarë, përgjegjësit e të cilave nuk janë përgjigjur para drejtësisë.