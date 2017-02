Këto ishin të dashurat e Justin Timberlake ndër vite

Këngëtari 36 vjeçarë ka pasur një karrierë të bujshme

Justin Timberlake, shpesh here ka mbushur ballinat e mediave rozë për shkak të romancave të tij dhe ndarjeve.

Këngëtari amerikan i cili po vazhdon karrierën muzikore ka bërë mijëra fansa për vete për shkak të zërit dhe këngëve të cilat ai ua ka servuar publikut dhe fansave përgjatë viteve.

Mirëpo në karrierën e tij këngëtari ka pasur disa romanca me disa këngëtare të njohura, aktore dhe modele, shkruan rtv21.tv

Ai kishte filluar një lidhje më këngëtaren e famshme , Britney Spears e cila kishte zgjatur rreth 2 vjet dhe më pastaj çifti ishin prishur.

Pas kësaj ai kishte filluar një lidhje me aktoren Jenna Dewan e cila nuk kishte zgjatur shumë dhe mënjherë pas saj këngëtari kishte gjetur ngushëllim te aktorja tjetër, Alyssa Milano më të cilën po ashtu lidhja nuk i eci gat.

Ishte radha që modelja dhe aktorja, Cameron Diaz të provojë fatin me këngëtarin amerikan mirëpo ashtu siç kishte ndodhur me femrat tjera edhe këtë here lidhja mes tyre kishte dështuar edhe pse kishte zgjatur rreth 3 vjet.

Në grackë të Justin kishte rënë edhe modelja amerikane Scarlett Johansson, mirëpo lidhja mes tyre kishte zgjatur shumë pak.

Pas gjithë këtyre aventuarave këngëtari amerikan kishte nisur një lidhje të re me aktoren Jessica Biel në vitin 2007.

Në dhjetor të vitit 2011 Justin i kishte propozuar martesë aktores kurse në shtator të vitit 2012 ata e kishin bërë zyrtare martesë e tyre në një ceremoni të zhvilluar në Itali.

Çifti po ashtu kanë një djalë, Silas Randall Timberlake i cili kishte lindur në vitin 2015./21Media