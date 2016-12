Viti 2016 ishte një vit i suksesshëm për Kinemanë ABC në Prishtinë. 66 filma u dhanë premierë në ekranin e kësaj kinemaje, 60 prej tyre filma me përmasa botërore ndërsa 6 të tjera filma shqiptarë. Vitin e ri 2017 Kino ABC do ta fillojë me 6 premiera, të cilat do të jepen gjatë muajit Janar./21Media