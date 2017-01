Klubi i vogël i karatesë, me plane të mëdha (Video)

Klubi “Bashkimi 2002” synon edhe lojërat olimpie

Ky djaloshi është më i forti në Maqedoni! Të gjithë moshatarët e tij, ia kanë frikën kur përballen me te në ring. Ai e ka emrin, Arbin Ferati dhe është karateist nga Kumanova.

12 vjeçi, është kampion i trefishtë shtetëror në kategorinë deri në 35 kilogramë dhe ka fituar dy medalje të bronzit në garat ballkanike.

“Unë jam tashmë tre vjet kampion shtetëror dhe që dy vjet në vend të tretë në gara ballkanike. Gara e fundit ka qenë në Beograd të Serbisë, ndërsa tjetra ka qenë në Hercegovinë. Kam garuar në kategorinë 25 kilogramë të lindur në vitin 2004”, u shpreh Arben Ferati, Karatist.

Ai është pjesë e klubit të karatesë, Bashkimi 2002 nga Kumanova! Çdo ditë udhëton nga 10 kilometra, meqë jeton në Vaksincë. Në klubin e tij, dëgjon veç fjalë të mëdha për kampionin e tyre.

Njëri nga trajnerët, Nuredin Misimi, thotë se në dhjetor, gjatë garave ballkanike, sportistët e tij kanë fituar 2 medalje.

“Që nga viti 2008 jemi vjelës të medaljeve ballkanike në kontinentet, gati në çdo vit edhe te konkurrenca e pionierëve edhe te konkurrenca kadet junior dhe U21. Edhe këtë vit ne kemi pasur medalje ballkanike edhe ne konkurrencë pionieresh edhe tash para 10 ditësh në Sarajevë është mbajtur kampionati Ballkanik dhe aty kemi realizuar 2 medalje ballkanike, një në konkurrencë individuale dhe një në konkurrencë ekipore”, tha Nuredin Misini, Trajner i klubit të karatesë Bashkimi.

Klubi sytë i ka drejtuar tek Kampionati Evropian i Karatesë, i cili zhvillohet në muajin shkurt në Sof. Atje duan të përfaqësohen nga dy karateist, në kategoritë junior dhe kadetë.

Misini nuk e fsheh se synim kryesor e ka që të zë vend në garat prestiogjioze olimpike. Për këtë shpresë, ai ka tre vjet për t’a bërë gati një garues, për Tokio 2020.

“E kemi një shpresë tek një senior…”, shtoi Misini.

Por për të arritur kualifkikimin për lojërat olimpike, ai thotë se i duhet edhe “brumë të ri”, që fëmijët të merren më shumë me sport. Ankohet se prindërit po kujdesen më pak me fëmijë, ndërsa të vëgjlit nuk motivojnë për t’u marr me sport.

Por ky nuk është rasti me Agim Murtezin. Ai sjell djalin e tij çdo ditë në stërvitje.

“Unë djalin e kam sjellë që të ushtrojë, të ketë një pasion, le të stërvitet, le të ketë një qellim që mos të humb kohën kot. Mendoj që karate është një sport i mirë që i ndihmon për shëndet dhe për shumë punë tjera, mendoj që mos të humb më shumë kohën, le të merret me sport, që e largon prej shumë punëve tjera që ndikojnë negativisht në shëndetin apo në trupin e tij”, tha Agim Murtezani, Prind.

Për motivim shtesë, djali i tij u shpërblye me brezin e verdhë, meqë kaloi provimin këtë ditë.

Klubi i karatesë Bashkimi 2002 për momentin numëron 30 garues, shkruan TV21./21Media