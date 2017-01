“Kommersant” për qëndrimet e Presidentit të Republikës Serbe

Ideja e Dodikut për “Serbinë e Madhe” nxit konflikt mes Rusisë dhe Perëndimit

Nëse do të realizohej plani i Millorad Dodikut për largimin e Republikës Serbe nga përbërja e Bosnjës dhe Hercegovinës, kjo do të mund të nxiste një luftë në rajonin e Ballkanit dhe ashpërsimin e konfrontimit mes Rusisë dhe Perëndimit, vlerësoi gazeta ruse, Kommersant, shkruan rtv21.tv

Gazeta vuri në pah se Dodik deklaroi se serbët e Bosnjës do të ishte më mirë që të krijojnë një shtet të përbashkët me Serbinë dhe territoret serbe në Kosovës, të cilave më pas do të ju bashkohej edhe Mali i Zi. Gazeta qartësoi se Dodik edhe më herët ka bërë deklarata të tilla, por se tani ai për herë të parë ka formuluar aq publikisht idenë e tij për krijimin e “Serbisë së Madhe”.

Komersat më tutje qartësoi se Dodik këtë deklaratë e bëri një ditë para kremtimit Ditës së Republikës Serbe, e cila u shënua të hënën, kremte kjo e cila nga bashkësia ndërkombëtare cilësohet si e paligjshme, ndërsa nga boshnjakët dhe kroatët si diskriminuese.

Komersant shkruan se situata e re e krijuar nxit një ashpërsim pothuajse të pashmangshëm të konfliktit mes Dodikut dhe bashkësisë ndërkombëtare, në të cilin do të mund të përfshiheshin edhe Serbia dhe Rusia, në ndihmën e së cilave vende shpreson Dodiku./21Media