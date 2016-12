Konfirmohet oferta e United për Lindelof

Agjenti i futbollistit, Victor Lindelof ka konfirmuar që Benfica ka marrë oferta nga disa klube për qendërmbrojtësin 22-vjeçar

Hasan Cetinkaya ka bërë të ditur që interesimi është i madh për klientin e tij dhe ka shtuar se shumë shpejt do të ulen dhe të bisedojnë për të ardhmen e lojtarit.

“Është e vërtetë që ka oferta. Por Victor nuk ka marrëveshje me asnjë klub, pasi që ende është nën kontratë me Benfican”, ka thënë Cetinkaya për Aftonbladet.

I pyetur nëse klubi portugez ka marrëveshje me ndonjë klub, ai është përgjigjur: “Nuk mund të them asgjë për këtë si dhe nuk mund të komentoj për punët e brendshme të klubit. E vetmja gjë që mund të konfirmoj është se Benfica ka pranuar oferta dhe ne shumë shpejt do të ulemi e të bisedojmë”.

Ditë më parë trajneri i ‘Djajve të Kuq’, Jose Mourinho ka njoftuar që do të bëjë blerje në muajin janar dhe emri i parë në listën e portugezit është pikërisht Lindelof.