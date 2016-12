“Krijimi i asociacionit, do të thotë me i shpallë luftë Kosovës” (Video)

“Me kriju asociacionin pa aminin e institucioneve të Kosovës kjo do të thotë me i shpallë luftë Kosovës”, tha Nexhmedin Spahiu

Sonte në emisionin Click të RTV21 u diskutuar për temën “Viti para nesh”. Çështja e Asociacionit të komunave serbe ishte njëra ndër diskutimet që u zhvillua sonte. Lidhur me këtë çështje, analisti Nexhmedin Spahiu tha se tani jemi përballë kërcënimit që serbët të shpallin asociacionin e komunave serbe.

“Tani jemi përballë kërcënimit që me 15 shkurt kur me është dita ndërkombëtare e serbëve, serbët po kërcënojnë që të shpallin asociacionin, me kriju asociacionin pa aminin e institucioneve të Kosovës kjo do të thotë me i shpallë luftë Kosovës”, tha Spahiu duke shtuar se kjo përbën rrezik për eskalim të situatës.

“Një situatë e tillë natyrisht që përbën rrezik dhe përbën rrezik për eskalimin e situatës sepse asociacionin nuk do ta shpallin disa OJQ , por asociacionin e shpallin kryetarët e komunave me shumicë serbe në Kosovë që janë 10 sosh e që ligjet e Kosovës ju kanë dhënë bajagi shumë pushtet”, tha Spahiu.

Spahiu shtoi se asnjë shtet në rajon nuk u ka dhënë kryetarëve të komunave aq kompetencë, aq fuqi vendimarrëse sa u ka dhënë Kosova./21Media