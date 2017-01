Ku po i kalon pushimet Ledri?

Në këto ditë të ftohta të dimrit Ledri Vula ka zgjedhur që të largohet nga Kosova për një destinacion më të ngrohtë

Rep artisti Ledri Vula ka zgjedhur që të pushojë përtej kufijve të Evropës, larg borës e të ftohtit, për t’i zëvendësuar me pallmat, diellin e detin… E ku tjetër pos bregdetit të Mexicos.

Reperi i njohur dhe shumë i dashur për publikun po shijon bukuritë mahnitëse të bregdetit Mexican, Cancun. Ai atje po qëndron së bashku me prindërit dhe disa familjarë të tjerë, shkruan rtv21.tv

Pas koncerteve të shumta për fundvit dhe pas suksesit të këngës së fundit “A jena mire” duket se Ledri ka merituar një pushim të tillë, me gjasë për tu kthyer edhe me fuqishëm me projekte të reja. /21Media