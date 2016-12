Kush do të vetëvritet sonte në “Kara Sevda”?

Dramë e jashtëzakonshme në serialin “Kara Sevda”

Në episodin e ri të serialit “Kara Sevda” sonte do të keni mundësinë të shihni një episod plot dramë, tension dhe situata të jashtëzakonshme.

Nihan pas një testi që do të bëj do ta kuptojë që është shtatzënë. Në anën tjetër, Ozani do ta kuptojë se Zejnep e kishte tradhëtuar me Emirin, ai e kërcënon atë se do të hakmirret. Por një situatë e papritur do ta shokojë familjen e Ozanit, shkruan rtv21.tv

Kemal e kupton për lidhjen e motrës së tij me Emirin, menjëherë do të fillojnë arsyetimet e Zejnepit ndaj vëllait të saj.

Mes Kemalit dhe Emirit do të ketë një përleshje, njëri nga këta të dy do të plagoset.

Këto dhe shumë situata të tjera fantastike mund t’i ndiqni sonte ora 20:00 vetëm në RTV 21./21Media