Kush është dizajneri që po kërkohet çdo ditë e më shumë?

Kudo në botë moda është njëra nga gjërat më të rëndësishme, në veçanti për fytyrat publike që duhet të duken gjithmonë bukur

Veshjet e tyre gjithmonë janë perfektë, pasi pas tyre gjithmonë qëndron ndonjë stilistë që përkujdesët për ata. Edhe në Kosovë dita-ditës, moda po e merr rëndësinë e saj, pasi këngëtarët dhe aktorët kosovarë po i kushtojnë rëndësi të madhe veshjes.

Ka shumë stilistë në Kosovë që njihen për veshjet e tyre shumë të bukura dhe njëri nga ata është edhe Rexhep Zylfiu, i njohur me emrin Rex. Edhe pse i ri në treg, veshjet e Rex-it, po kërkohen çdo ditë e më shumë.

Në një intervistë, Rex tregon disa gjëra për jetën e tij dhe për punën si model që ka bërë kohë më parë.

“Deri moshën 16 vjet kam jetuar në Preshevë, pastaj jam transferuar në Zvicër dhe tash herë pas here në Prishtinë. Në moshën 17 vjeç i kemi bërë disa shooting me Veton Osmanin për një revistë të Kosovës edhe më ka ra një herë me sfiluar për dizajnerën, Blerina Kllokoqi, edhe disa sfilita të tjera në konkurse që kanë qenë për “mr model”. Ka qenë eksperiencë e mirë dhe më ka ndihmuar për të qenë më afër me botën e modës dhe sot kam shumë benefite të asaj punë që e kam bërë më përpara”, ka thënë ai.

Rex ka edhe lokalin e tij në Prishtinë “Mr.Rex”, ashtu siç quhet edhe linja e tij, por a ka në vende të tjera apo jo le të flas Rex-i. Sa i përket dëshirës për t’u bërë dizajner, ai thotë që nuk e ka ditur se çfarë do por tani e di.

“Unë gjithmonë kam pasur dëshirë të merrem me modë, i vetmi synim i jemi në jetë ka qenë moda dhe besoj që kam qenë shumë i ri në atë kohë me menduar çfarë saktësisht dua. Sot në moshën 23 vjeç i di shumë mirë gjërat se çfarë dua konkretisht dhe kam dashur me krijuar linjën time dhe qe një vjet e gjysmë ne funksionojmë në treg si brend kosovar “Mr.Rex. Për herë të parë para pesë muajve e kam hap lokalin e parë në Prishtinë, pastaj jam edhe në Zvicër, ku shesim brendin tonë në “Globus” e cila është një qendër e modës vetëm për meshkuj, shitet aty. Synimet tona të afërta kemi më shumë interesim në Maqedoni, Shkup, kemi pasur kërkesa dhe oferta të ndryshme prej njerëzve në Maqedoni, kështu që do të jetë lokacioni tjetër, kryesisht po punojmë më shumë online që është njëjtë si të kemi çdokund në botë nga një lokal , dhe pjesa e online e plotëson shumë pjesën e shitjes”, shtoi ai.

Gjithashtu, ai foli edhe se sa e dëshirojnë njerëzit veshjet e “Mr. Rex” dhe tregoi se kush nga fytyrat publike botërore është veshur me këto veshje. Ai ka edhe një mendim për showbiz-in shqiptarë dhe stilit të tyre të veshjes.

“Sa e dëshirojnë mundet me fol suksesi se për një vjet ose një vjet e gjysmë suksesi jonë që ka arrit si një dizajner i ri, mendoj që ka fol mjaftueshëm. Unë për momentin jam më i interesuar në tragetin shqip folës, kryesisht njerëz të Kosovës që fytyrat publike, shumica janë të veshur prej rrobave të “Mr.Rex”, ndërsa ka qenë Ludo Lee që është Make Up HollyWood Artist që është vesh me rroba tona në Kanë “Film Festival” vitin e kaluar. Nuk janë synime shumë të mëdha yjet botëror, ne sapo ia kemi filluar diçka vendore Kosovë, Ballkan, kryesisht Shqipëri dhe Maqedoni. Besoj që në bazë të rritjes së brendit kanë me qenë edhe shumë fytyra të tjera botërore. Po mendoj që definitivisht po, pavarësisht kushteve ekonomike. Një vip i Kosovës nuk mundet ndoshta shumë me përcjell modën sepse nuk janë që paguhen shumë por pavarësisht asaj, mendoj që edhe dizajnera dhe stilistët kosovarë po e bëjnë të pamundurën dhe po sjellin shumë gjëra të bukura për tregun kosovarë dhe më gjerë. Mendoj që janë disa yje, top yje shqiptarë që e përcjellin shumë modën dhe vishën ekstremisht bukur”, tha Zylfiu.

Rexhep Zylfiu nuk do të ndalet me kaq, pasi ai për ditën e të dashuruarve, ka disa plane dhe do të sjellë diçka të re.