Kush punon – edhe gabon… (Video)

Pak të qeshura edhe me ekipin e RTV 21

Përtej plot halleve në kokë dhe pasigurisë të së nesërmes, një gjë është e sigurtë: të gjithë kemi nevojë që së paku herë pas here të qeshim.

Thonë se gazi është shëndet. Mbase mund të na ngjall sadopak ndjenjën e optimizmit për të nisur një vit të ri ndryshe, me shpresën se do të jetë më i mirë se viti që po shkon.

Pak të qeshura edhe me ekipin tonë të Radiotelevizionit 21.

Punojmë shumë, por ndonjëherë edhe gabojmë. Herë- herë gjendemi në situata të pakëndshme para kamere.

Xhiruesi ynë Arian Havolli edhe sivjet i mblodhi kujdesshëm gabimet e kolegëve tanë. Një pjesë të tyre e ndjekim në këtë edicion festiv./21Media