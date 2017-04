Pas pjesëmarrjes së saj në këtë event ka pasur shumë komente dhe shpërndarje të fotove në rrjetet sociale

Kylie Jenner gjatë kësaj jave ka vendosur të marrë pjesë në mbrëmje të maturës, duke e rikujtuar moshën e saj.

Super ylli i shout televiziv “Keeping Up with the Kardashians”, edhe pse është 19 vjeçare, ajo shpesh herë vije me dukje që nuk janë aq të përshtatshme për moshën e saj, duke ngjallur mjaft reagime.

Por, së fundmi pjesëmarrja e saj në mbrëmje të maturës, është komentuar si gjëja më me vend që mund të bënte ajo në këtë kohë.

Kylie Jenner është shumë e njohur edhe për ndryshimin e shpeshtë të modelit të flokëve që është inspirim, veçanërisht për moshataret e saj.

Së fundmi ajo i ka prerë flokët e saj shkurtë dhe i ka ngjyrosur të zeza.