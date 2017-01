Kylie Jenner po vjen me projekt sekret (Foto)

Kylie Jenner sjell disa fotografi ku shfaqet tejet sensuale!

Kylie Jenner ka paralajmëruar përmes disa fotografive se po vjen me një projekt të ri. Siç shkruan ajo në Instagram, ky projekt do të jetë një “projekt sekret”.

Se a do të mbetet sekret për ndjekësit e saj apo ajo do t’i ndajë fotografitë edhe me ta, kjo mbetet të shihet, shkruan rtv21.tv

“#SecretProject”, (Projekt sekret), ka shkruar në mbishkrimin e tri fotografive që ajo ka publikuar së fundmi.

Se çfarë projekti do të jetë ky, kjo gjë ende nuk dihet./21Media

#SecretProject A photo posted by Kylie (@kyliejenner) on Jan 13, 2017 at 1:39pm PST

#SecretProject A photo posted by Kylie (@kyliejenner) on Jan 13, 2017 at 1:40pm PST