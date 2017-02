Le Pen: BE të ndryshojë, në të kundërtën do të “vdes”

Sipas kandidates të së djathtës ekstreme për President të Francës Be duhet të ndryshojë

Bashkimi Evropian duhet të ndryshoi në mënyrë radikale dhe rrënjësore dhe të heq dorë nga karakteri autoritar që ka, ngase në të kundërtën do të vdes, deklaroi sot kandidatja për President të Francës e partisë së ekstremit të djathtë Fronti Kombëtar, Marine Le Pen.

Le Pen gjithashtu mbështeti largimin e Francës nga unioni, nëse Brukseli nuk e realizon bartjen e pushtetit në duar të Parisit.

“Bashkimi Evropian ose do t’i kthej popullit francez sovranitetin territorial, kufijtë, kontrollin mbi ekonominë dhe valutën, ose në të kundërtën do të propozoj që të largohemi nga unioni”, tha Le Pen në intervistën dhënë BBC-së.

Sipas mendimit të saj, Evropa aktualisht nuk është e ndarë në të majtë dhe të djathtë, por në popullistë dhe globalistë. Ajo më tutje shtoi se është në anën e patriotëve dhe se shumë udhëheqësit tjerë evropianë sipas saj janë rreshtuar në anën e globalistëve, shkruan rtv21.tv

E pyetur se a do të nënkuptonte largimi i Francës nga eurozona, një gjë për të cilën angazhohet ajo, edhe fundin e valutës euro, Le Pen u përgjigj se euro nuk është valutë, por një armë politike, një thikë me të cilën Bashkimi Evropian synon që me dhunë të dërgoi njerëzit atje, ku ata nuk dëshirojnë të shkojnë.

Ndërkohë, sipas anketave më të reja në Francë, në zgjedhjet presidenciale Le Pen do të rreshtohej në vendin e parë pas rrethit të parë zgjedhor, por në rrethin e dytë ajo do të pësonte humbje nga kandidati i qendrës, Emmanuel Macron.

Rrethi i parë i zgjedhjeve presidenciale në Francë zhvillohet më 23 prill, ndërsa i dyti më 7 maj. Sipas anketës, Le Pen në rrethin e parë do të fitonte rreth 26 përqind të votave, ndërsa Macron deri në 23.5 përqind.

Kur bëhet fjalë për rrethin e dytë, Macron do të ngadhënjente bindshëm më 63 për qind të votave, ndërsa Le Pen do të tubonte 37 përqind./21Media