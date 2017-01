Legjislaturë e pafuqishme

Sipas deputetëve të parlamentit të Kosovës, Kuvendi nuk e ka kryer punën siç duhet

Bojkot nga opozita, ndërprerje të seancave në mungesë të kuorumit, sharje e fyerje, këto janë skenarët që kanë karakterizuar Kuvendin e Kosovës gjatë vitit 2016-të. Ky legjislativ për një kohë të gjatë ishte shndërruar në arenë të tymit e gazit lotsjellës dhe tentativave për ndërprerje seancash.

E jo në pak raste, ligjet e rëndësishme kaluan me vështirësi. Ndërsa gjatë gjithë vitit, Demarkacioni me Malin e Zi ka qenë kryetema e kësaj legjislature, duke lënën nën hije ligje e debate që do të ndikonin e përmirësonin jetën e qytetarëve të këtij vendi.

Edhe deputetët të cilët janë pjesë e kësaj legjislature, nuk janë të kënaqur me punën e bërë. Shumë prej tyre thonë se Kuvendi i Kosovës as gjatë këtij viti nuk e kreu punën për të cilën është i thirrur.

Pal Lekaj, deputet i AAK-së, thotë se është i zhgënjyer me punën e Kuvendit, i cili asfare nuk ka luajtur rolin që e ka të përcaktuar sipas Kushtetutës.

“Sa i përket funksionimit të Kuvendit, mund të them që jam i zhgënjyer tërësisht me punën e Kuvendit, kur e them këtë, e bazoj në argument sepse ne kemi menduar që 2/3 kushtetuese që i ka ky koalicion, janë bërë për të mirën e vendit, për një funksionalitet me të mirë të Kuvendit, për miratim të ligjeve që e lehtësojnë jetën e qytetarëve dhe që orientojnë një fushë të caktuar, të fushë veprimtarisë, që e përcakton ligji.

Deputetja tjetër nga opozita, Donika Kadaj- Bujupi e Vetëvendosje ka thënë se opozita në Kuvend gjatë këtij viti ka bërë punën në mënyrën më të mirë të mundshme, për dallim nga pozita e cila asnjëherë nuk pati në agjendë interesat e shtetit.

Edhe Vjosa Osmani, deputete nga radhët e LDK-së, ka thënë se Kuvendi nuk e ka bërë punën siç është dashur dhe pikërisht për këtë ka marrë notë jo të mirë dhe nga Raporti i Progresit.

“Siç e dini edhe raporti i sivjetmë i progresit, apo siç quhet raporti për vendin i BE-së për Kosovën e jep një notë dhe jo aq pozitive për punën e Kuvendit të Kosovës. Edhe për shkak të bllokadës së punës së këtij institucioni, por edhe për shkak se përveç funksionit legjislativ, që ka Kuvendi i Kosovës, të miratimit të ligjeve, nuk ka arritur akoma të shkoj përtej këtij funksioni dhe ta kryej si duhet edhe funksionin mbikëqyrës mbi Qeverinë e Republikës së Kosovës.”, ka shtuar Osmani.

Ndërsa, deputeti i PDK-së, Shaip Muja ka pohuar se Kuvendi gjatë këtij viti nuk e ka përmbushur plotësisht misionin që ka.

Valdete Bajrami nga Nisma për Kosovës, ka thënë se kjo legjislaturë është treguar e dështuar dhe si e tillë ka bllokuar mbarëvajtjen e punëve të legjislativit, ndërkohë që në përballje kishte një opozitë tejet të fuqishme.

Gjithë këto sfida, deputetët vlerësojnë se ky Kuvend nuk arriti që gjatë këtij viti t’i përmbushur as 30 për qind të objektivave që kishte.