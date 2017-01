Liturgji në objektin në oborrin e UP-së

Liturgjia e parë në objektin e ndërtuar në regjimin e Millosheviqit nga viti 1999

Në objektin e ndërtuar në kohën e regjimit të Sllobodan Millosheviqit brenda kampusit universitar në Prishtinë, në Kishën Ortodokse Serbe “Sveti Nikolla” u mbajt liturgjia për Krishtlindje ortodokse, e para që nga viti 1999.

Mediumi serb nga veriu i Mitrovicës, “Kossev” raporton se në këtë objekt ipeshkvi i Rashkë – Prizrenit Teodosije ishte bashkë me disa priftërinj tjerë, me zëvendëskryeministrin e Kosovës, Branimir Stojanoviqin, me zyrtarin ndërlidhës të Beogradit në Prishtinë, Dejan Paviçeviq dhe me rreth 20 besimtarë./21Media