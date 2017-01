Lladrovci bëri homazhe pranë varrit të Gjeneralit Shaban Shala

Më rastin e pesë vjetorit të vdekjes së Gjeneral Shaban Shala, kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci ka bërë homazhe pranë varrit të tij dhe kanë venë kurora lulesh.

Më këtë rast, kryetari Lladrovci shprehu respekt jetës dhe veprës së Gjeneral Shaban Shalës.

“Sot, i përkulëm me nderim, jetës dhe veprës së Gjeneral Shaban Shalës, njëri nga personalitetet me të devotshme të vendit tonë dhe që Komunës sonë i shton krenarinë. Përkushtimi i tijë jetësor për liri dhe pavarësi do të jetë shembull ndër breza”, theksoi Llacdrovci./21Media