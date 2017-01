LSDM: Nga 12 mijë denarë për familjet pa të ardhura

“Familjet me të ardhura nën 12 mijë denarë do ta marrin dallimin deri në 12.000 denarë nga shteti”, ka njoftuar LSDM

LSDM sot njoftoi se me Planin e ri për jetë parashikohet që çdo familje katër anëtarëshe që nuk ka asnjë lloj të ardhure të marrë nga shteti nga 12 mijë denarë në muaj.

“Familjet me të ardhura nën 12 mijë denarë do ta marrin dallimin deri në 12.000 denarë nga shteti. Për shembull, nëse një familje ka të ardhura mujore prej 4.000 denarësh, nga shteti do të marrë edhe 8 mijë denarë çdo muaj. Nëse sot kishte 12.000 denarë të garantuara për çdo familje që jeton në varfëri, do të kishte mjaftueshëm para për çdo shtëpi edhe për ushqim edhe për ngrohje në këto ditë të ftohta dimri”, bëhet e diur në njoftim.

Siç njoftohet qëllimi i tyre është që me politikat e mbrojtjes sociale, gradualisht, personat që jetojnë në varfëri të dalin prej saj. “Për këtë është e nevojshme një Qeveri e re përgjegjëse për qytetarët e Maqedonisë dhe institucione të ndërgjegjësuara që bëjnë politikë reale në interes të tyre, citon LSDM-ja, shkruan TV21./21Media