Lyon dëshirojnë Januzajn

Adnan Januzaj nuk po mund të tregojë talentet e tij tek skuadra e Manchester United, e cila e ka dërguar në huazim tek Sunderland

Skuadra franceze Olimpique Lyon kanë shprehur interesim për të transferuar Adnanin në radhët e tyre, ka konfirmuar agjenti i tij.

Reprezentuesi belg me origjinë shqiptare është lidhur me një lëvizje larg Manchesterit, pasi nuk ka vend në skuadrën e tyre, e as me huazimin ai nuk është shumë i kënaqur, shkruan rtv21.tv.

Januzaj kishte edhe një huazim të pasuksesshëm vitin e kaluar tek Borussia Dortmund, këtë sezon ka luajtur 15 ndeshje për Sunderland në të gjitha garat, dhe ka shënuar një herë./21Media