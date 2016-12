Manifestim humanitar ”Të shpërndajmë lumturi”

Sot në Maqedoni do të mbahet manifestim humanitar

Manifestim humanitar i Vitit të Ri për 130 fëmijë me nevoja të posaçme, fëmijë me probleme edukativo-sociale dhe fëmijë nga kategoritë e rrezikuara të familjeve, do të mbahet sot në Kinotekën e Maqedonisë.

Fëmijët do të marrin dhurata nga Babagjyshi dhe do të ndjekin kino projeksion të një 3D filmi të animuar.

Manifestimi është në organizim të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim dhe me mbështetje të EVN Maqedoni.

Dhuratat do t’i ndajnë përfaqësuesit e EVN Maqedoni, Kryqit të Kuq dhe vullnetarët nga klubi i të rinjve të Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit.

"Të shpërndajmë lumturi" mbahet për të gjashtë herë