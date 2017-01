Maqedoni: 45 euro gjobë nëse nuk keni pajisje dimërore

Me gjobë prej 45 euro do të dënohen personat që nuk respektojnë rregullat për përdorim dhe mbajtje të pajisjes dimërore

Në qoftë se nuk respektohen rregullat për përdorim dhe mbajtje të pajisjes dimërore në automjete, të cilët janë paraparë në Ligjin për siguri në komunikacionin rrugor, çdo shoferi që vepron në kundërshtim me dispozitat do t’i jepet urdhër-pagesë me gjobë në vlerë prej 45 euro në kundërvlerë të denarit, gjegjësisht do t’i regjistrohen 25 pikë negative, përkujtojnë nga Këshilli republikan për siguri të komunikacionit në rrugë (KRSKRR).