Maqedoni: Kush do ta formojë Qeverinë dhe kur? (Video)

A duhet mandati t’i besohet partisë me numrin më të madh të deputetëve apo partisë që do ta sigurojë shumicën parlamentare?

Edhe pse VMRO-DPMNE siguroi më shumë mandate të deputetëve, sipas analistit Andreja Stojkovski, mandati për të formuar qeveri i besohet partisë që do të paraqesë shumicën parlamentare. Sipas tij, 10 ditët që i ka në dispozicion Ivanovi për ta dhënë mandatin, duhet t’i shfrytëzojë për konsultime dypalëshe, e jo atë menjëherë t’ia dorëzojë Nikolla Gruevskit, shkruan TV21.TV

“Cikli i kaluar zgjedhor ishte më i thjeshtë: patëm një parti me shumicë absolute dhe ishte reale që mandati t’i besohej asaj partie… kjo ishte një situatë e pastër. Në kushtet e sotme, nuk e kemi një gjë të tillë. Kushtetuta thotë se mandati i besohet partisë që siguron shumicën për formimin e Qeverisë, e jo partisë me numrin më të madh të deputetëve”, u shpreh Andreja Stojkovski, analist.

Sipas Stojkovskit, më shumë gjasa ka që qeveria të formohet nga LSMD-ja me një pjesë të partive shqiptare, sesa që këtë ta formojë VMRO-DPMNE-ja me BDI-në dhe me ndonjë deputet të PDSH-së.

Kolumnisti Todor Pendarovski ndërkaq projekton 4 skenarë të mundshëm: i pari është që qeveria të formohet nga VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja me mbështetjen edhe të ndonjë partie tjetër, skenari i dytë është që qeveri të formojë LSDM-ja me BDI-në me mbështetjen e ndonjë partie shqiptare, skenari i tretë, është formimi i qeverisë së koncentracionit, dhe i fundit është që fare të mos formohet qeveri.

“Mendoj se skenari i katërt është shumë i realtë sepse një gjë e tillë i konvenon elitës aktuale politike në pushtet sepse me këtë blejnë në kohë, gjë që u nevojitet më së shumti”, tha Todor Pendarovski, kolumnist.

Sipas nenit 90 të Kushtetutës së Maqedonisë, Kryetari i shtetit, mandatin për formimin e qeverisë duhet t’ia besojë partisë që siguron shumicën në Kuvend./21Media