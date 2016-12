Maqedoni: Partitë heshtin- afatet skadojnë (Video)

Partitë në heshtje për atë se çfarë po ndodh pas dyerve të mbyllura dhe si po rrjedhin afatet për formimin e shumicës parlamentare

Prapa perdeve, në lojë janë kombinime të shumta, kërkesa por edhe lëshime pe. Si kusht për koalicionim, BDI dhe Aleanca për Shqiptarët i shtruan kërkesat e tyre që janë: gjuha shqipe të jetë gjuhë e dytë zyrtare në të gjithë territorin, vazhdimi i mandatit të PPS, zbatimi i rekomandimeve nga Raporti i Pribes, shpërndarje e barabartë e buxhetit, vendosje konsensuale për të gjitha çështjet e rëndësishme. Por këto kërkesa ndeshen me porositë që në fushatën parazgjedhore i përçoi lideri i VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski, shkruan TV21.TV

“Në Maqedoni ne kemi bashkëjetesë. Neve nuk na duhen kantone që një ditë do të prishen dhe me referendum do të shpallin pavarësi. Me këtë, Maqedonia do të ndahej dhe do të copëtohej. Neve na duhet Maqedoni e tërë, e fortë, sovrane dhe unitare. Me shekuj kemi jetuar bashkë. Për ta përmirësuar bashkëjetesën nuk na janë dashur kantone për të jetuar bashkërisht, nuk na është dashur dygjuhësi në të gjithë territorin, nuk na është dashur blerje të votave dhe realizim të agjendave të huaja që të merret pushteti”, tha ai.

Analisti politik Albert Musliu vlerëson se për shkak të rezultatit të dobët në këto zgjedhje, BDI nuk ka shumë hapësirë për të lëshuar pe nga kërkesat, prandaj sipas tij, është e mundshme që Gruevski dhe VMRO-DPMNE të pranojnë disa nga kërkesat e BDI-së.

“Unë mendoj se disa paralajmërime për lëshim pe nga disa çështje veçse mund t’i lexojmë nëpër rrjetet sociale, nga mediat apo nga njerëz të afërt me VMRO-DPMNE-në. Nuk mund të jem i sigurtë se a do të lëshohet pe, por në rast se kjo ndodhë, nuk besoj se këtë do ta bëjë BDI-ja. Është e mundshme që negociatat të vazhdojnë edhe me LSDM-në”, tha Musliu.

Sipas ligjit, mandatari ka afat prej 20 ditësh që Kuvendit t’ia propozojë qeverinë e re. Ky afat fillon të rrjedhë pas dhënies së mandatit nga Ivanovi.

Në rast se mandatari i parë nuk arrin që të formojë Qeveri, atëherë mandati i jepet partisë tjetër me numrin më ta madh të votave të fituara./21Media